Bigliettini-gate al GF Vip 7: è tutto vero?/ Biagio D’Anelli: “Ecco cosa accade davvero nella Casa”

Bigliettini-gate al GF Vip 7: cosa sta accadendo davvero nella Casa?

Qualche giorno sul Grande Fratello Vip 7 è scoppiato il ‘Bigliettini-gate’. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha infatti lanciato lo scoop secondo il quale uno dei concorrenti starebbe ricevendo valige sospette, al cui interno ci sarebbero dei messaggi provenienti da un ex concorrente. Quest’ultimo gli suggerirebbe come muoversi all’interno del reality, in base a quanto accade dunque fuori dalle mura. Non sono stati però fatti i nomi dei protagonisti in questo ‘caso’.

Ma cosa c’è di vero in tutta questa storia e, soprattutto, è davvero possibile che nella Casa del GF Vip possa accadere una cosa simile? La risposta l’ha data Biagio D’Anelli, altro esperto di gossip che nella Casa di Cinecittà ci è stato per ben due volte. Ed è proprio a fronte di questa sua doppia partecipazione che spiega cosa accade realmente al GF Vip.

Bigliettini-gate al GF Vip 7: la spiegazione di Biagio D’Anelli

“Bigliettini al GF Vip? Niente di più falso!” ha tuonato D’Anelli in un video pubblicato su Youtube che trovate alla fine dell’articolo. Così ha spiegato il perché: “Io l’ho vissuto sulla mia pelle. Avendo vissuto due volte il reality, prima che arrivino determinati abiti, che siano pantaloni, giacche o anche un cerotto, prima che varchino la porta rossa attraverso il magazzino, la valigia o busta passa di mano in mano, quindi non c’è solo un controllo ma dai tre ai quattro controlli. Quindi la roba arriva non solo igienizzata ma, soprattutto, super controllata.” Ha così concluso: “Quindi è umanamente impossibile l’arrivo di determinati biglietti. Sono solo fandonie o notizie per creare un po’ di screzi nel mondo inerente al Grande Fratello.”

