Bill Clinton e il caso Epstein: via il segreto dalla carte/ L’ex presidente dietro il nickname John Doe 36?

Bill Clinton e il caso Epstein, altri nomi grossi potrebbero essere coinvolti: attesa per la desecretazione dei documenti

La vicenda dei documenti segretati legati a Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale, si arricchisce di nuovi dettagli, coinvolgendo anche l’ex presidente americano Bill Clinton. Secondo Abc News, ci sarebbero oltre 50 “menzioni” del nome di Clinton nei documenti che saranno resi pubblici a breve – senza censure su ordine di un giudice federale – a proposto della causa legale dello scandalo Jeffrey Epstein, il miliardario amico dei potenti, morto in carcere a New York nel 2019 “per suicidio”.

Benché il nome di Bill Clinton sia molto dibattuto in riferimento a questa vicenda, Abc News sottolinea che non emergono prove di comportamenti illeciti di Clinton nei traffici sessuali di Epstein. Fox News anticipa che altri grandi nomi noti potrebbero essere coinvolti in questa vicenda.

Ci sarebbe l’ex presidente Bill Clinton dietro il nickname John Doe 36, ma…

Tra le informazioni più interessanti di queste ultime ore, tuttavia, emerge anche l’identità di “John Doe 36“. Ma chi è esattamente John Don 36? Si tratterebbe proprio di Bill Clinton, che aveva mantenuto segreta la sua identità grazie a questo pseudonimo. Il nome dell’ex Presidente sarebbe stato fatto da Virginia Giuffre, una delle ragazze “dell’harem del magnate”.

Senza attribuirgli condotte illegali o avanzare accuse, ha spiegato che era tra i frequentatori delle residenze in Florida e nelle isole Vergini. Cresce dunque il fermento per la divulgazione completa di questa rete di documenti, che potrebbe gettare luce su nuovi dettagli e coinvolgere altre personalità di spicco.











