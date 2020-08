Bill Clinton, massaggio da ex vittima Epstein/ Imbarazza foto 2002: nuove ombre su…

In attesa di presenziare alla convention democratica che lancerà ufficialmente la corsa alla Casa Bianca di Joe Biden, l’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, è finito al centro di un caso per via di alcune foto decisamente imbarazzanti che sono state pubblicate nelle ultime ore dal “Daily Mail”. Il tabloid britannico infatti ha mostrato in esclusiva gli scatti del marito di Hillary che riceve un massaggio in poltrona da Chauntae Davis, ovvero una delle donne che in passato avevano accusato Jeffrey Epstein. Negli scatti incriminati e che comunque risalgono al lontano 2002 si vede infatti la ragazza che fa un massaggino al collo di Clinton, allora 56enne, durante uno scalo in aeroporto in Portogallo dopo un viaggio sul “Lolita Express”, il jet del finanziere statunitense morto suicida in carcere mentre era in attesa del processo per via delle pesantissime accuse a suo carico tra cui abusi sessuali e anche traffico di minorenni.

CLINTON E QUELLA FOTO CHE IMBARAZZA: MASSAGGIO DALLA VITTIMA DI EPSTEIN

Insomma anche se la foto risale a 18 anni fa qualche imbarazzo lo crea a Bill Clinton dato che nel 2020 Chauntae Davies, ancora 22enne, lavorava come massaggiatrice personale di Epstein: come è noto, la donna in seguito lo ha accusato di averla stuprata più volte tirando in ballo anche l’altro personaggio chiave della vicenda, quella Ghislaine Maxwelle che avrebbe avuto un ruolo di “reclutatrice” delle vittime degli abusi di Epstein. Ad ogni modo, premesso che le foto del “Daily Mail” non coinvolgono affatto il 74enne originario dell’Arkansas e che fu il 42esimo POTUS nello scandalo Epstein, ma certamente sono fonte di imbarazzi perchè gettano nuove ombre sulla vicenda e soprattutto alla vigilia del suo intervento alla succitata convention. “L’ex presidente si era lamentato di avere il collo rigido per essersi addormentato sulla poltrona” l’ha difeso la Davies, spiegando che Clinton nell’occasione si è mostrato un vero gentleman e aggiungendo che a suggerirle di praticare il massaggio era stata la stessa Maxwell e chetra lei e l’ex presidente non è mai intercorso altro tipo di rapporto. Dal canto suo Clinton ha sempre negato di sapere cosa facesse Epstein in privato, negando di essere mai venuto a conoscenza dei fatti prima che diventassero di pubblico dominio.



