Bill Gates “Variante Omicron? Fase peggiore della pandemia”/ “Sarà ondata più brutta”

Con la variante Omicron potremmo essere entrati nella fase peggiore della pandemia. Questo è il parere di Bill Gates, che ha cancellato gran parte dei suoi programmi in questi giorni a causa della nuova crescita di contagi. Spiegando che si sta diffondendo più velocemente di qualsiasi virus nella storia, il miliardario e co-fondatore di Microsoft, finito al centro di numerose teorie del complotto per il suo contributo alla vaccinazione nel mondo, ha spiegato che la grande incognita resta quanto male può fare questa variante.

«Dobbiamo prenderlo sul serio finché non ne sapremo di più. Anche se è solo la metà della gravità di Delta, sarà la peggiore ondata che abbiamo visto finora perché è così infettiva», ha twittato nei giorni scorsi Bill Gates, secondo cui «sarà presto in ogni Paese del mondo» e l’ondata negli Stati Uniti ora potrebbe durare tre mesi. «Quei pochi mesi potrebbero essere brutti, ma credo ancora che se facciamo i passi giusti, la pandemia può essere finita nel 2022», ha aggiunto sempre su Twitter.

«Proprio quando sembrava che la vita sarebbe tornata alla normalità, potremmo invece entrare nella parte peggiore della pandemia», ha spiegato il filantropo. Ha anche raccontato che alcuni dei suoi amici sono stati già contagiati dalla nuova variante, motivo per il quale ha deciso di cancellare la maggior parte dei suoi piani per le vacanze. L’imprenditore ha aggiunto che, anche se la variante Omicron non sviluppa sintomi così gravi come la variante Delta, è molto più contagiosa.

Ma proprio per questo rappresenta un pericolo per i più vulnerabili. Ma ci sono anche aspetti positivi da tener presente. «So che è piuttosto frustrante entrare in un’altra stagione natalizia con Covid-19 che ci minaccia. Ma non sarà così per sempre. Un giorno, la pandemia finirà e meglio ci prenderemo cura di noi stessi, prima arriverà questo momento», ha concluso Bill Gates.

