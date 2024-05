Bimba di 10 mesi morta dopo aver ingerito candeggina/ Tragedia a Siracusa: cosa è successo?

Choc a Siracusa dove una bimba di 10 mesi è morta ingerendo candeggina. La vicenda è avvenuta nella giornata di ieri ed è riportata dai principali organi di informazione online a cominciare dal sito de Il Messaggero, che precisa che l’episodio è successo di preciso in quel di Noto, nel siracusano, in Sicilia. La morta della piccola ha sconvolto il comune a mezz’ora di distanza da Siracusa e nel contempo la Procura ha aperto un’inchiesta per cercare di capire nel dettaglio cosa sia accaduto e cos’abbia portato alla terribile morte di una bimba di soli 10 mesi.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri che stanno procedendo nel raccogliere quanti più elementi possibili di modo da poter ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabili. In base a quanto emerso fino ad ora, al momento della tragedia in casa vi erano la madre della piccola, nonché i due fratellini. Sembra che ad un certo punto la bimba di 10 mesi sia riuscita ad entrare in contatto con un secchio al cui interno si trovava appunto uno straccio che era stato immerso nell’acqua e nella candeggina.

BIMBA DI 10 MESI MORTA DOPO AVER INGERITO CANDEGGINA: DA RICOSTRUIRE LA DINAMICA

Quello che è accaduto dopo non è però chiaro, visto che al momento non si è ancora appurato se la bimba si sia immersa con la testa nello stesso recipiente o se il secchio le sia finito addosso mentre stava gattonando, ed è su questo punto che stanno lavorando gli inquirenti per scoprire la verità. La cosa certa è che la piccola abbia ingerito dell’acqua con all’interno della candeggina, e ciò ha portato alla morte della stessa.

Appena la mamma si è accorta di quanto accaduto, ha urlato disperatamente richiamando l’attenzione dei vicini di casa, dopo di che, per velocizzare i soccorsi, si è deciso di portare la bimba subito in ospedale, precisamente quello che si trova a Trigona, vicino all’abitazione della stessa bimba, senza attendere l’arrivo dell’ambulanza.

BIMBA DI 10 MESI MORTA DOPO AVER INGERITO CANDEGGINA: LA CORSA IN OSPEDALE POI IL DECESSO

La piccola è stata quindi presa in carico dai medici del pronto soccorso locale ma dopo qualche ora ne è stata dichiarata la morte. Secondo quanto scrive il quotidiano Il Messaggero non è da escludere che la piccola sia arrivata già incosciente all’ospedale, visto che il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. I militari dell’arma della compagnia locale, nell’ambito delle indagini per ricostruire i fatti, hanno già interrogato i famigliari che sono tutti sotto choc, alla luce dell’immane tragedia avvenuta.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso all’interno dell’appartamento e si sta cercando di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, anche se la morte della piccola appare in tutto e per tutto un incidente domestico. Sulla vicenda si è espresso anche Corrado Figura, sindaco di Noto, che ha parlato di lutto cittadino e un grande dolore per tutti.











