Bimbi raccolgono conchiglie, multa da 89mila dollari ai genitori/ In California è illegale perchè in realtà…

Una multa da 89 mila dollari perché i figli avevano raccolto delle conchiglie. È accaduto, come riportato dal Daily Mail, a una coppia sulla spiaggia di Pismo, in California. La vacanza si è trasformata in pochi secondi in un incubo, soprattutto dal punto di vista finanziario. Il tutto a causa di un banale gesto dei bambini, che inconsapevolmente hanno commesso un reato. Le conchiglie che credevano di avere raccolto, infatti, erano in realtà delle vongole.

Cosa succederà dopo la guerra a Gaza/ Landale (BBC) "Così Usa, Ue e Stati arabi preparano day after"

Ben 72 vongole da oltre mille dollari ciascuna. La famiglia non poteva credere a quanto accaduto dopo essere stata beccata e sanzionata dagli agenti del Dipartimento della pesca e della fauna selvatica presenti nella spiaggia. Questi ultimi non hanno voluto sentire ragioni. Anche perché su tutta l’area ci sono dei cartelli che spiegano come l’azione in questione sia vietata dalla legge. I genitori, tuttavia, non se ne erano accorti. Una disattenzione pagata a caro prezzo.

Biden vuole un "meme manager": pagherà 85mila dollari/ Il piano anti-Trump e per prendere i voti della Gen-Z

Bimbi raccolgono vongole scambiandole per conchiglie: il giudice riduce la multa

Dopo avere ricevuto la maxi multa poiché i figli avevano raccolto delle vongole scambiandole per conchiglie nella spiaggia di Pismo, in California, i genitori sono stati costretti a presentarsi in Tribunale per discutere il caso a un anno di distanza dai fatti. I giudici qui sono stati benevoli e li hanno graziati, riducendo la sanzione da 89 mila dollari a 500 dollari. La Corte ha compreso che non si trattava di pescatori senza un’apposita licenza, ma semplicemente di bambini.

La vicenda è servita loro da lezione. “Adesso sanno che in spiaggia è meglio non toccare nulla, e sanno anche la differenza tra una conchiglia e una vongola”, hanno raccontato i genitori. La mamma si è anche tatuata un mollusco per non dimenticare quanto accaduto. Il tutto, tra l’altro, per una giusta causa. La raccolta infatti è vietata proprio per consentire alle vongole di crescere abbastanza per riprodursi e quindi per preservare la specie.

CAOS UCRAINA/ “Nato disorientata, Kiev spalle al muro: ripartiamo dalla pace turca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA