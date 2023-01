Bimbi richiedenti asilo scomparsi a Brighton/ Rapiti da criminali senza scrupoli

E’ alquanto inquietante ciò su cui ha posto i riflettori il tabloid britannico Times e riguardante gli hotel dove vengono collocati i bimbi richiedenti asilo in Gran Bretagna. Moltissimi quelli che, ospitati in un albergo di Brighton gestito dal ministero degli interni, sarebbero rapiti, al punto che la media degli scomparsi sarebbe del 25%, uno su quattro. Tra l’altro non è la prima volta che qualcosa del genere accade, e sequestri simili si sarebbero già verificati in passato sulla costa meridionale. A rapire i profughi minorenni, si parla di 136 su 600 in totale, sarebbero alcune bande criminali locali: i giovani sarebbero stati catturati lungo la strada dove si trova l’albergo centro di accoglienza, dopo di che sarebbero stati fatti salire su delle auto, così come spiegato all’Observer da parte di alcune fonti della società Mitie, la stessa che opera per il ministero degli interni britannico a protezione dei bambini.

Ad essere a conoscenza della vicenda anche la polizia, che avrebbe più volte avvisato chi di dovere di questi preoccupanti andazzi, e di come i giovani richiedenti asilo, che sono nel Regno Unito senza alcun genitore o tutore, sarebbero stati presi di mira dai trafficanti della zona. Come detto sopra, nell’albergo del Sussex sarebbero transitati circa 600 migranti negli ultimi 18 mesi, e di questi 138 sarebbero scomparsi, di cui 79 totalmente spariti, senza più avere loro notizie.

BIMBI RICHIEDENTI ASILO SPARITI A BRIGHTON: IL COMMENTO DI YVETTE COOPER

I rapimenti non si verificherebbero solo a Brighton ma anche in un altro hotel centro di accoglienza situato ad Hythe, nel Kent, dove almeno il dieci per cento degli ospiti scomparirebbe ogni settimana. Non è ben chiaro se i bimbi vengono rapiti per essere introdotti nella malavita o per qualche macabro giro di organi o una tratta di essere umani/prostituzione, fatto sta che la vicenda è alquanto preoccupante ed ha ovviamente sconvolto il ministro degli interni ombra, Yvette Cooper.

“Una situazione davvero spaventosa e scandalosa”, ha dichiarato lo stesso, aggiungendo di aver invitato il governo a rivelare l’esatto numero di bambini scomparsi e cosa si sta facendo per rintracciarli. In totale, stando ai dati diffusi ad ottobre, sarebbero spariti 222 bambini non accompagnati anche se alcuni di essi sarebbero fuggiti per ricongiungersi con dei famigliari o amici.

