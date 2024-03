Bimbo scomparso a Santa Maria di Licodia/ L’appello del sindaco: “Chi sa qualcosa lo comunichi al più presto”

Allarme a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, dove un bimbo di 10 anni di origine tunisina, Mohammed Hussein, è scomparso dopo essersi allontanato dall’abitazione in cui vive con le sorelle maggiori. Il caso è stato trattato a Chi l’ha visto?, programma di Federica Sciarelli che ha raccolto l’appello del sindaco Giovanni Buttò affinché tutti collaborino alle ricerche.

Il piccolo Mohammed Hussein, come ha spiegato il primo cittadino alla trasmissione di Rai 3, è arrivato in Italia da tempo e si è perfettamente integrato, frequenta la scuola e non avrebbe alcun motivo per scappare. Inizialmente era trapelata la notizia di un allontanamento da una comunità, smentita dallo stesso Buttò.

Mohammed Hussein bimbo scomparso a Santa Maria di Licodia: le parole del sindaco

La scomparsa di Mohammed Hussein, il bimbo di 10 anni residente a Santa Maria di Licodia, sarebbe avvenuta la notte tra il 12 e il 13 marzo scorsi. Alto un metro e 45, al momento della sparizione indossava un pigiama sportivo marca “Adidas” o “Nike” simile a una tuta.

Il sindaco del Comune del Catanese, Giovanni Buttò, ha rinnovato il suo appello alla popolazione anche via social: “In qualità di primo cittadino – ha scritto in un post pubblicato su Facebook – condivido l’ansia per le sorti del bambino di dieci anni allontanatosi nella notte dalla propria abitazione. Rivolgo, pertanto, un forte e impellente appello a chiunque possa contribuire al ritrovamento. Sollecito il senso di umanità di coloro che hanno visto o sanno qualcosa su quanto accaduto e su dove si trova, affinché lo comunichino al più presto alle Forze dell’ordine, anche in forma anonima, se necessario. Chiedo ai Responsabili degli organi istituzionali preposti, di rafforzare l’apparato investigativo, che pur si sta prodigando, per ritrovarlo. Faccio appello a tutta la comunità cittadina e a quella dei paesi limitrofi ,affinché la solidarietà, manifestata in queste ore, contribuisca fattivamente al ritrovamento di questo bambino“.

