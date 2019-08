Binance/ A settembre il lancio dei futures, e i prestiti sono un successo

Ancora pochi giorni poi verranno lanciati i futures sulla piattaforma di trading Binance. Ad ammetterlo è stato il CEO dello stessa azienda, Changpeng CZ Zhao, in occasione di una sessione twitter AMA (ask me anything, chiedetemi tutto quello che volete), con lo stesso manager cinese/canadese. Zhao ha svelato qualche dettaglio in più in merito ai futures, specificando che negli ultimi tempi Binance ha investito in due piattaforme differenti: una è stata acquistata mentre l’altra è stata sviluppata interamente da un team interno, come sottolineato da Cryptonomist.ch. Le due piattaforme sono pressoché ultimate, anche se si attende l’annuncio della grande apertura al pubblico. Non è comunque da escludere che le due, essendo diverse, potrebbero essere lanciate sul mercato in momenti differenti.

BINANCE, A SETTEMBRE IL LANCIO DEI FUTURES

La cosa certa è che l’inaugurazione avverrà il mese di settembre e che nei prossimi giorni potrebbero giungere ulteriori informazioni a riguardo. Changpeng CZ Zhao assicura comunque che entrambe le piattaforme saranno molto competitive in termini di funzionalità e che inizialmente saranno disponibili contratti future per la coppia BTC/USDT, con leva fino a 20 volte. Binance è uno spazio dove vengono scambiate le criptovalute globali, con oltre 100 diversi tipi di moneta “virtuale”. Dal 2018 è considerata la piattaforma più grande al mondo in termine di volume degli scambi. Binance è sempre in espansione e guarda a progetti futuri, e da poche settimane si è lanciato anche nel business dei prestiti di criptovaluta. Un ingresso nel settore, che stando agli esperti, si è rivelato molto positivo, al punto che a breve la stessa azienda potrebbe superare due colossi come Genesis e Celsius. I prestiti vengono concessi per ordine temporale, ovvero, concessi a coloro che fanno richiesta più velocemente rispetto agli altri. Il businesse delle criptovalute, nonostante molte di esse siano ballerine (leggasi la più famosa bitcoin), è ormai una realtà solida che non sembra voler scemare in tempi brevi, come invece qualcuno aveva previsto.

