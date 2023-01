Binario 21, Liliana Segre/ Diretta Rai1: La sua storia di deportata in occasione della Giornata della Memoria

Binario 21: Liliana Segre al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano

Questa sera, venerdì 27 gennaio, alle 2.035 su Rai1 in occasione della Giornata della Memoria, la Senatrice a vita Liliana Segre, accompagnata da Fabio Fazio, conduce gli spettatori in un viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano. Dal Binario 21, Liliana Segre racconta le tappe principali che hanno preceduto la sua deportazione: nell’ottobre del 1938 fu espulsa dalla scuola di via Ruffini a causa delle leggi razziali, poi il carcere di San Vittore, fino a quel 30 gennaio del 1944 quando venne caricata, insieme al padre Alberto, su un vagone merci in quel sotterraneo.

“Dal vagone piombato non potevo vedere nulla, solo percepire l’alba e il tramonto, avevo perso la cognizione del tempo non sapevamo dove stavamo andando, dove ci avrebbero portati, intuivo solo che quello sferragliare delle ruote del treno mi allontanava sempre più da casa”, ha raccontato più volte la Senatrice. Il 6 febbraio 1944 Liliana arrivò al campo di sterminino di Auschwitz, fu qui che vide per l’ultima volta suo padre. Erano partiti in 604 dal Binario 21, tornarono in 22.

Fabio Fazio accompagna Liliana Segre al Binario 21

Il racconto di Liliana Segre si avvale di materiali fotografici, stampa e video dell’epoca, per rendere visibile a tutti un luogo normalmente invisibile e per ricordare una delle vicende più nere delle pagine della storia dell’uomo e che non deve mai essere dimenticata. Al fianco della Senatrice a vita ci sarà Fabio Fazio. Durante la puntata del 23 ottobre di Che tempo che fa, Liliana Segre ha detto al conduttore: “Vorrei che lì ti facessi guidare da me, io c’ero”. E così è nato lo speciale “Binario 21” che andrà in onda questa sera, venerdì 27 gennaio, su Rai 1. Il viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano, vedrà la partecipazione di Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino e un’esclusiva esibizione del Coro del Teatro alla Scala.

