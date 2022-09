Binge eating disorder, cos’è?/ Disturbo da alimentazione incontrollata: cause e conseguenze

Cos’è il Binge Eating disorder?

Cos’è il Binge Eating disorder? Si tratta di un termine che letteralmente potremmo definire come un’abbuffata di cibo che affonda però le radici in problemi psicologici. Il disturbo da alimentazione incontrollata, come spiega il portale auxologico.it, descrive “episodi in cui si assumono grandi quantità di cibo in un tempo relativamente breve con la sensazione di perdere il controllo su cosa e quanto sta mangiando.”

Alla base di queste crisi, come dicevamo, ci sono dei problemi di carattere psicologico, malesseri interiori: “Queste crisi iperfagiche compulsive sono accompagnate da un forte disagio psicologico e seguite da senso di colpa e vergogna, che spesso inducono a mangiare da soli o di nascosto.” descrive ancora la fonte.

Binge Eating disorder: tra i Vip che ne hanno sofferto Rosalinda Cannavò e Francesca Manzini

Si tratta di un problema che colpisce in modo particolare le donne. Inoltre va distinto da un altro disturbo alimentare: quello dalla bulimia nervosa. Questo perché “chi ne soffre non mette in atto sistematicamente comportamenti compensatori per controllare il peso, come vomito, abuso di lassativi, digiuno o eccessivo esercizio fisico.” si legge. Il Binge Eating disorder è un disturbo alimentare che, a lungo andare, può portare a sviluppare anche le complicanze dell’obesità, quali diabete o malattie cardiovascolari. Tra i volti del mondo dello spettacolo che hanno rivelato di aver sofferto di questo disturbo c’è l’attrice Rosalinda Cannavò e la conduttrice e imitatrice Francesca Manzini.

