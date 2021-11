Blanca, location fiction/ Dove è stata girata? Genova e i suoi mille volti

La location di “Blanca”, su Rai 1

Ormai da anni la fiction è uno dei generi di punta della Rai, in grado di catalizzare l’attenzione di milioni di persone. Un obiettivo che si vuole raggiungere anche con la nuova serie, “Blanca”, in onda da lunedì 22 novembre sulla rete ammiraglia. La storia è un crime, che trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. Nei romanzi la storia è ambientata a Pozzuoli, alle porte di Napoli, mentre sul piccolo schermo si svolge a Genova. Ogni episodio – sei prime serate – è incentrato su un caso giallo che racconta il carattere della città attraverso i suoi diversi quartieri, caratterizzati da un diverso ambiente sociale. Nelle note di regia, il regista Jan Maria Michelini ha spiegato la scelta di Genova come location della serie tv: “È una città che racchiude tanti volti diversi. Perché anche se uno sguardo affrettato potrebbe vederla come una scala di grigi, Genova in realtà riserva grandi sorprese. La costa è abitata da mille colori oltre il mare, con le sue case, le strade e il porto che è tutto ciò che rappresenta simbolicamente la storia dell’uomo. E molto di più: il centro storico nasconde misteri e bellezze inaudite, spesso custodite segretamente. E il grigio dell’asfalto, dei suoi viadotti in ferro, è il modo migliore proprio per mostrare, nel contrasto, il colore“.

Genova accoglie le vicende di “Blanca”

Il porto e i vicoli di Genova rappresentano la location principale di “Blanca”. Le stradine strette che sono presenti nel capoluogo ligure sono stati ritenuti dagli sceneggiatori un luogo perfetto per un crime in cui i colpevoli devono cercare di sfuggire alle forze dell’ordine. Parte delle riprese si sono poi svolte nei Comuni limitrofi come Arenzano e Rapallo. Molti dei cittadini di Arenzano ne hanno approfittato in modo particolare per assistere da vicino a una delle scene che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. In uno degli episodi, infatti, si vedrà un’auto finire in mare poi sollevata da una gru. Non mancheranno inoltre degli scorci di Levante Ligure, scelta anche per promuovere il turismo in zona.

