Blanco chiama il padre sul palco del concerto a Roma/ “Dovevo farmi perdonare tante cose da lui”

Blanco chiama il padre sul palco del concerto a Roma e cantano insieme Notti in bianco

Lo scorso 27 luglio all’Ippodromo delle Capannelle a Roma, Blanco ha regalato a circa 30 mila persone un concerto indimenticabile. La folla ha cantato a squarciagola le sue hit, attendendo con ansia una delle più amate: Notti in bianco. Un brano speciale anche per il cantante, motivo per il quale ha voluto approfittare di quella esibizione per fare una dedica speciale al suo papà. Così sotto gli occhi e le fotocamere dei cellulare delle 30 mila persone presenti, Riccardo Fabbriconi (questo il vero nome di Blanco), ha chiamato e invitato il suo papà sul palco.

“Voglio far salire una persona importante che c’è stata sin dall’inizio, mio padre”, ha annunciato Blanco sul palco del concerto a Roma, dove pochi istanti dopo è stato raggiunto da su padre. I due, abbracciati, hanno quindi cantato insieme la canzone, poi il cantante ha voluto spendere alcune parole per l’uomo.

Blanco insieme al padre sul palco del concerto a Roma: la dedica

“Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia.” ha dichiarato Blanco sul palco del concerto a Roma, commuovendo il suo papà oltre che il vasto pubblico presente. Così ha continuato: “64 mila persone in due giorni incredibile, magico, assurdo fino a 2 anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo. È proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno.” Parole toccanti, un momento magico immortalato da molti dei presenti all’evento che l’hanno poi condiviso sui social, rendendolo indimenticabile.

