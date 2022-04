Blanco in tour: fan tirano reggiseni sul palco, lui li indossa/ Video da “Brividi”

Blanco è in tour e sta dando spettacolo, a livello musicale e non solo: le fan, in segno di apprezzamento gli lanciano i reggiseni sul palco e lui, spazzando via ogni stereotipo di genere, li indossa. I video di quanto accaduto nel corso del concerto di Padova sono diventati virali. Aprendo Twitter, TikTok ed Instagram sono innumerevoli le foto ed i filmati della scena in cui il cantante si esibisce in Brividi con questo particolare outfit.

Ad essere rimaste a bocca aperta sono state le fan stesse. “È stato un atto di pazzia, ho tolto il reggiseno mentre cantava e gliel’ho lanciato su Mi fai impazzire”, ha raccontato a Webboh una delle due ragazze. Il suo indumento intimo è finito prima al collo del cantante e poi sull’asta del microfono. L’altra, il cui accessorio è finito proprio addosso all’artista, invece, ha brevemente parlato di questa divertente scena direttamente in un post su Twitter con allegato il video. “Quando lanci il reggiseno della tua best Sofia a Blanchito, e lui…”.

Blanco in tour: fan tirano reggiseni sul palco, lui li indossa. Il gesto anti-stereotipi

Il gesto compiuto da Blanco in tour, che ha indossato i reggiseni lanciati dalle fan sul palco durante il concerto di Padova, è l’ennesimo che allontana gli stereotipi di genere. Anche al Festival di Sanremo 2022, che il cantante ha vinto in coppia con Mahmood proprio con Brividi, aveva deciso di portare sul palco questa tipologia di messaggio. In ogni suo comportamento, dunque, sembra riuscirci. Questa volta, però, la scena prontamente immortalata in dei video dal pubblico è diventata virale soprattutto per la spontaneità, dato che non c’era nulla di programmato.

A proposito di outfit, in tal senso, qualche giorno fa il cantante aveva dettato le linee guida ai suoi fan per il suo Blu Celeste Tour 2022: “Dress code per il tour: vestitevi fott****** BIANCO o NERO !!!”. In effetti anche lui lo ha rispettato, dato che ha indossato un reggiseno nero sopra i pantaloni bianchi.blanco













