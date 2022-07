Blanco infortunato sul palco di Rimini/ Accade alla nuova tappa del Tim Summer Hits

Blanco infortunato prima del Tim Summer Hits

L’estate di Blanco, il trapper più amato in Italia del momento, è stata segnata da un incidente inaspettato, che ha costretto il giovane artista di Blu celeste a stare lontano dalle scene musicali per diversi giorni. A dare annuncio dell’accaduto a Blanchito baby è stato Linus ai microfoni di Radio Deejay, parlando di un incidente in motorino e invitando quindi tutti in generale alla prudenza in strada: “Elo mi prendo una piccola confidenza, da fratello maggiore, da nonno, da papà, quello che vuoi tu. Da qua a sabato, niente motorino. Ci ha già pensato quell’altro, Riccardo. Ricki, Blanco. Si è fatto male e quindi sono saltati un po’ di impegni che aveva. È a casa, forse ancora in ospedale, si è fatto male cadendo in motorino. Non so se questa cosa del motorino fosse lecita raccontarla, non aveva spiegato il perché. Però dai, è una caduta in motorino. Auguri di pronta guarigione a Riccardo e prudenza per tutti gli altri”.

Blanco in ospedale: "Ho avuto un incidente"/ Tanti messaggi d'affetto, da Nek a Shade

Blanco si presenta alla tappa di Rimini

L’incidente di Blanco ha avuto conseguenze nella sua annunciata partecipazione a Party like a Deejay, il concertone di Radio DEEJAY di sabato 25 giugno sera all’Arena Civica di Milano, tant’è vero che il trapper non si è presentato all’evento. E non solo. Blanchito baby ha dovuto rinunciare anche alla prima tappa del Tim Summer Hits di Piazza del Popolo a Roma. E la domanda generale dei fan del trapper è ora: che Blanco sia risultato assente anche alla tappa di Rimini del Tim summer hits 2022? Come svelano le esclusive immagini postate da Radio Italia su Instagram, delle prove della tappa di Rimini, nonostante l’infortunio Blanco si è presentato alle ultime prove dell’evento, con una visibile fasciatura alla gamba infortunata.

Blanco e Sangiovanni, niente esami di maturità: perchè?/ Nell'ultimo anno non...

Insomma, sembra proprio che Blanco abbia deciso di tornare ad attivarsi sulle scene musicali, nonostante quanto accadutogli a inizio estate 2022. Senz’altro ne saranno felici i fedeli fan del trapper.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Italia (@radioitalia)

LEGGI ANCHE:

Linus: "Lauro e Maneskin, troppa immagine e poco contenuto"/ "Blanco invece..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA