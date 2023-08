Blanco, la Roma gli dedica una maglia/ Lui svela la sua fede calcistica e…

Blanco riceve in dono la maglia della Roma: il cantautore é atteso sul palco di radio Zeta Future Hits Live 2023

Tra gli artisti più attesi del live di Radio Future Hits 2023, Blanco riceve un premio da parte della Roma. Ebbene sì, la squadra romanista di Calcio dona al cantautore di Blu celeste il simbolo della fede giallorossa con il nome d’arte dell’artista, Blanco. E il diretto interessato si conferma, di tutta risposta, un fedele appassionato della Roma, nell’attesa per la sua partecipazione a Radio Zeta Future Hits 2023 – previsto nella prima serata del 30 agosto 2023. L’evento promosso dalla giovane Radio Zeta, facente capo al team network player nazionale RTL 102.5, é dedicato alla musica rappresentativa dei nati nel periodo compreso tra il 1997 e il 2012, e al contempo abbraccia più generazioni di artisti e fruitori di musica.

La maglia donata al cantautore Blanco presenta il numero simbolo 12 ed é un dono volto a ringraziare l’artista per la fede calcistica riposta nella Roma. Chiaramente da parte del cantautore rappresentativo della Generazione zeta non poteva mancare la risposta, che ora giunge via Instagram stories: “Grazie, sempre e solo forza Roma. Daje”, si legge tra le righe della dichiarazione di ringraziamenti rilasciata da Blanco, in replica all’uniforme casalinga giallorossa che la Roma gli ha porto in dono.

Blanco si riattiva anche su SoundCloud, prima della partecipazione a Radio Zeta Future Hits Live 2023

Intanto, sempre a mezzo social l’atteso artista cantautore di Blu celeste rende pubblico il rilascio su SoundCloud di Lucciole (Hard Mood), la nuova opera musicale che vede Blanco protagonista. E nel frattempo, l’altro giovane artista atteso a Radio Zeta Future Hits Live 2023, LDA, fa chiarezza a fronte della voce che lo vedrebbe vittima di un atto di violenza. Un chiacchiericcio mediatico e social che si é sparso a macchia d’olio tra gli utenti attivi sui vari social network.

