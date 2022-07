Blanco piange al Lucca Summer Festival, con Blu Celeste/ Ecco perché

Blanco spopola al Lucca Summer Festival: cosa è accaduto all’evento live

Prosegue incontrastato il fenomeno Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbroni, che con il primo album in musica Blu celeste ha conquistato più certificazioni di disco di platino targate FIMI. Lo scorso 21 luglio 2022 il trapper dal forte magnetismo ha tenuto un nuovo concerto che ha segnato il tutto esaurito, al Lucca Summer Festival, e che ha visto accorrere in massa per lui all’evento all’incirca 45mila fan in delirio.

Alla set-list del concerto, tra le altre canzoni, Blanchito bebe -così come lui stesso ama chiamarsi- ha intonato il successo omonimo all’album multiplatino, Blu celeste, che ha visto migliaia di spettatori gridare cori da stadio e alzare al celo le luci degli smartphone per amore della musica del trapper. Un momento magico, ai tempi segnati dal Coronavirus che ha bistrattato tra le altre categorie principalmente quella dello spettacolo. Tanto, che lo stesso Blanco, ormai incoronato sex-symbol della musica made in Italy, è finito in lacrime dopo la sua performance emozionante, così come l’artista ha riportato per iscritto nella descrizione di un nuovo post condiviso sul suo profilo Instagram.

Il messaggio di Blanco per i fan

“Dopo il concerto ho pianto non lo facevo da tanto. -esordisce tra le righe del post che Blanco ha condiviso con gli internauti su Instagram-. Per una serie di motivi dolore, gioia di quel momento e la bellezza anche del imperfezione della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose. Sono un ragazzo normalissimo che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua 3 anni fa per gioco perché amavo la musica e la amo”.

Il messaggio poi prosegue con un dolce retroscena che concerne la storia di Blu celeste: “Stasera 40 mila persone hanno cantato una canzone scritta proprio in quella cantina con una penna blu su quaderno a righe di scuola”. Insomma, il concerto al Lucca Summer Festival per Blanco ha rappresentato la possibilità di mettersi a nudo attraverso la sua musica, di ripercorrere le fasi della sua vita che lo hanno portato a inseguire il suo più grande sogno, quello di condividere con tutti le sue canzoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)













