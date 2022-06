Blanco presenta Nostalgia/ Il nuovo singolo diventa tendenza su YouTube!

Dopo Sanremo e Eurovision, Blanco ci riprova: esce Nostalgia

Reduce dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 in coppia con Mahmood e sulle note di Brividi (che in rappresentanza dell’Italia è giunta sesta, con annesse polemiche mosse dai telespettatori sull’evento tricolore italiano e di risonanza internazionale, made Torino), Riccardo Fabbriconi in arte Blanco dà annuncio del nuovo singolo, in uscita il 3 giugno 2022 su tutte le piattaforme musicali.

In concomitanza con il rilascio del singolo estivo di Ana Mena, Mezzanotte, anche il nuovo singolo di Blanco anticipa l’equinozio dell’estate 2022, pronto a dare battaglia alle nuove canzoni che si candidano all’elezione del tormentone della bella stagione in arrivo, tra cui Bandana di LDA (l’allievo dei record di Amici 21).

Blanco, con il rilascio del nuovo singolo Nostalgia, propone il marasma dell’amore, fatto di elementi tra loro contrastanti: la carnalità e la dolcezza, la rabbia e il dolce naufragar nel mare dei ricordi nostalgici, la determinazione e l’incertezza. Nostalgia, prodotta dal fidato producer di Blanco, Michelangelo, riuscirà ad eguagliare il successo di Brividi?

Blanco e i successi raggiunti: Nostalgia è tendenza su YouTube Italia

Il singolo vincitore di Sanremo 2022 ha raggiunto il primato dello stazionamento per dieci settimane consecutive alla prima posizione nella classifica Fimi/Gfk, dei singoli più venduti in Italia, oltre alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022. Per non parlare dell’album d’esordio in musica di Blanco, Blu celeste, che ha raggiunto il record di 5 certificazioni di disco di platino. Ma non è tutto. Perché il nuovo singolo Nostalgia ha appena raggiunto un primo traguardo: debutta con il video ufficiale alla #9 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia.

Nel frattempo, c’è chi tra gli utenti attivi nel web è già pronto a scommettere che Blanco e Ana Mena siano agguerritissimi per il titolo di tormentone dell’estate 2022. Chi la spunterà nella tormentata gara delle hit della bella stagione? Lo scopriremo solo vivendo il caldo dei prossimi mesi…











