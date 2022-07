Blanco stregato da Paola di Benedetto/ Ma è fidanzato con Martina Valdes…

Paola di Benedetto nei pensieri di Blanco, ma lui è fidanzato con Martina Valdes

L’ultima spifferata dagli ambienti di gossip riguarda Blanco e Paola di Benedetto. Il cantante sarebbe rimasto stregato dal fascino della showgirl e le avrebbe messo gli addosso ora che la ragazza ha chiuso la sua breve storia con Rkomi. Secondo quanto riferisce Ivan Rota di Dagospia, Blanco sarebbe fortemente interessato alla Di Benedetto. Ora che ha chiuso il suo rapporto con Rkomi è tornata sul “mercato” e il ragazzo ci starebbe facendo un pensierino. Un’indiscrezione soffocata dalla realtà dei fatti, ovvero dal fidanzamento che il cantante porta avanti ormai da mesi con la ballerina Martina Valdes. Ma in amore, si sa, tutto può accadere…

L’indiscrezione di Dagospia: “Il cantante le ha messo gli occhi addosso”

“È durato l’espace d’un matin il flirt tra Rkomi (il cantante che non vuole essere ricordato per quello che canta a torso nudo) e Paola Di Benedetto. Sulla ragazza avrebbe messo gli occhi Blanco, anche se fidanzato da poco dopo aver lasciato la fidanzata storica. Sono brividi…”, il commento di Ivan Rota. Capire gli scenari è alquanto arduo, anche se ripercorrendo il passato di Blanco, non sarebbe la prima volta che metterebbe da parte il vecchio per il nuovo. Ammesso e non concesso che il suo interesse per Paola di Benedetto sia ricambiato.

