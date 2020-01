Blerim Dzemaili, ex marito Erjona Sulejmani/ “Mi finsi giornalista per conquistarla”

Per Blerim Dzemaili, centrocampista svizzero di etnia albanese, sono giornate molto controverse, in bilico tra restare a Bologna, dove gioca nella squadra Rossoblù o trasferirsi in Cina, allo Shenzhen di Roberto Donadoni. Oggi, intanto, la sua ex moglie Erjona Sulejmani, parlerà di lui e della fine del loro matrimonio, ospite della trasmissione Rivelo in onda su Real Time. Era il 2015 quando si celebrarono le nozze tra il calciatore e la modella albanese ed oggi imprenditrice immobiliare. Nel medesimo anno la donna diede alla luce il loro primo e unico figlio, Luan, ma le nozze terminarono molto presto. Era infatti il 24 novembre 2017 quando la coppia annunciò ufficialmente la separazione. Nel 2018, la modella aveva risposto su Instagram ad alcune critiche mosse da una lettera pubblicata su un quotidiano di Zurigo, precisando chi, tra i due, aveva deciso di porre la parola fine al loro matrimonio: “Mio marito non mi ha tolto il cognome e non è ex. Prima di criticare bisogna riempire le voragini di ignoranza, soprattutto giuridiche. Comunque sia, mio marito l’ho lasciato io. Con il coraggio e la dignità che tante donne non hanno, preferendo tenersi i vantaggi della ricchezza a costo di qualsiasi umiliazione e violenza psicologica”.

BLERIM DZEMAILI, EX MARITO ERJONA SULEJMANI: LA FINE DELLA LORO STORIA

Un matrimonio lampo, quello tra il valoroso Blerim Dzemaili e la modella Erjona Sulejmani, che secondo il gossip sarebbe terminato per un’altra ragione. La donna, come rammentava Quotidiano.net in un articolo del 2017, aveva partecipato al reality Le Capitane, dedicato alle compagne degli assi del pallone e qui avrebbe asserito: “Sess* prima della partita? Ma i calciatori non sono grandi amatori. Scelgono il fai da te”. Una dichiarazione che non sarebbe stata presa bene da Dzemaili che tramite il suo avvocato aveva reso noto di avere “avviato le pratiche per la separazione giudiziale” dalla moglie che lo aveva reso padre, riservandosi di “agire a tutela della riservatezza propria e del figlio” della coppia in “crisi perdurante”. Indipendentemente chi abbia lasciato chi, il calciatore in passato aveva dedicato anche parole importanti alla ex moglie. In una vecchia intervista rilascia alla Gazzetta dello Sport aveva spiegato come era riuscito a conquistare la sua ormai ex (che ora le augura il meglio): “Mi finsi giornalista e le dissi che volevo farle un’intervista. Erjona l’avevo vista sui social, mi aveva colpito tanto. Poi ci vedemmo e capimmo che facevamo l’uno per l’altra”. Lui all’epoca si era detto poco geloso della sua donna: “Mi fido molto di lei”, diceva. Oggi, nonostante l’amore tra i due sia finito, resta il grande affetto anche per il bene del figlio Luan.

