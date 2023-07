Blind e Greta Tigani si sono sposati/ Foto e location del matrimonio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi

Blind ha sposato la fidanzata Greta Tigani: i dettagli del matrimonio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022

Dopo aver partecipato a X Factor e aver fatto conoscere all’Italia la sua musica, Blind ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi 2022, facendo conoscere anche se stesso e il suo privato. Proprio durante la sua partecipazione al reality il cantante ha spesso parlato della sia fidanzata Greta Tigani, al suo fianco fin da prima che diventasse un volto noto. I due hanno condiviso tante difficoltà, ma sono rimasti sempre insieme e il 7 luglio 2023 sono convolati a nozze.

Blind e Greta si sono sposati a Perugia, con una celebrazione all’aperto di fronte a parenti e amici. Il ricevimento si è poi tenuto alla Tenuta Montenero, una dimora padronale situata in Umbria. Nelle foto pubblicate su Instagram (che trovate alla fine dell’articolo), i due novelli sposi si sorridono felici, pieni di gioia per aver coronato il loro sogno d’amore.

Blind e Greta sono marito e moglie: le dichiarazioni d’amore in TV

D’altronde più volte Blind ha manifestato il suo grande amore per Greta anche in diretta televisiva. “Dopo anni di sofferenza, paura, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me. Ci sei sempre stata quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita.” le aveva detto durante la sua permanenza all’Isola.

Queste, invece, le parole di Greta: “Blind è la mia famiglia. Deve continuare questa avventura fino alla fine, deve restare qua. Io sono volata fino a qua per lui, nonostante avessi paura dell’aereo, e io ora ho bisogno che lui rimanga qui all’Isola perché lo merita e perché è forte”.

