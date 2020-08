BLIND, PROBLEMI AL CUORE?/ Video, malore in amichevole per il difensore dell’Ajax

Paura durante l’amichevole tra gli olandesi dell’Ajax e i tedeschi dell’Hertha Berlino: il difensore Daley Blind si è infatti improvvisamente accasciato sul campo e ne sono conseguiti minuti col fiato sospeso alla Johan Cruijff Arena, casa dei Lancieri dove si stava svolgendo il match. C’erano circa 6000 spettatori sugli spalti, con l’Olanda che ha parzialmente aperto al pubblico gli stadi, mantenendo il distanziamento sulle tribune. Una volta caduto a terra, Blind è stato immediatamente attorniato dai compagni di squadra e dagli avversari per cercare di comprenderne le condizioni, quindi ha fatto immediatamente il suo ingresso in campo lo staff medico dell’Ajax, che ha prestato i primi soccorsi al giocatore che, fortunatamente, si è rialzato e ha lasciato il campo sulle sue gambe. L’Ajax ha vinto 1-0 l’amichevole contro la formazione tedesca, anche se ovviamente l’attenzione è stata monopolizzata dalle condizioni di Blind, considerando anche le sue condizioni nel passato.

BLIND, GIA’ PROBLEMI CARDIACI IN PASSATO

Come si vede nel video dello spezzone dell’amichevole, Blind si porta le mani al petto e cade a terra, destando grande preoccupazione visto che come detto già in passato il difensore olandese era stato protagonista di un episodio del genere. Per la precisione lo scorso 10 dicembre, durante la sfida di Champions League disputata dall’Ajax contro il Valencia, con il pubblico che assistette a una scena simile, Blind costretto ad accasciarsi da solo e ad abbandonare il campo dopo attimi di paura. Successivamente il calciatore olandese fu sottoposto a degli accertamenti medici che evidenziarono una miocardite, ovvero una infiammazione del miocardio per la cui fu necessario un intervento chirurgico, per l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo, necessario per evitare successive crisi. Blind è regolarmente tornato in campo a febbraio, mentre dopo il lockdown le squadre olandesi non avevano ripreso il campionato, tornando in campo solo recentemente per la ripresa della nuova stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA