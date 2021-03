Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 13 marzo: patata bollente per Frank

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 13 marzo

Tom Selleck torna al timone di Blue Bloods 10 su Rai2 con un nuovo episodio. La serie torna in tv dopo la pausa della scorsa settimana e tira dentro il suo pubblico in un nuovo caso da risolvere e questioni ‘legali’ che terranno impegnato Frank. La decima stagione della serie si avvia verso il gran finale ma, prima, l’appuntamento è fissato con l’episodio dal titolo ‘Segui il tuo istinto’ in cui una ragazza adolescente rivelerà di aver visto un uomo fuggire dalla finestra di casa sua dopo aver ucciso sua madre trovata morta nel suo appartamento, ma siamo sicuri che stia dicendo la verità? Toccherà ad Eddie, intepretata da Vanessa Ray, cercare di capire la verità perché la ragazzina sembra stia mentendo e così decide di chiedere aiuto ad Erin per risolvere la questione.

Nuova patata bollente per Frank in Blue Bloods 10

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 10 non mancheranno nemmeno i problemi per Frank che si ritroverà in mano una uova patata bollente quando su di lui e sul Dipartimento pioverà l’accusa da parte di Rosemary Martin convinta che il marito si sia tolto la vita per via dei suoi colleghi che non sono mai compatti di fronte a colleghi in difficoltà. Purtroppo le indagini di Frank porteranno a galla un’amara verità che il nostro protagonista non sa bene come comunicare alla vedova. Il suo amato marito era impelagato in una relazione clandestina e per questo veniva minacciato e ricattato. Potrebbe essere questo il motivo per cui si è tolto la vita ma come farà Frank a comunicarlo a Rosemary? Infine, non potevano mancare i problemi per Danny e Baez di nuovo alle prese con Luis Delgado. I grattacapi che continuano ad arrivare con il processo contro i vertici del cartello per cui lavorava sono ancora tanti e mentre il momento della verità si avvicina, la sua vita sembra sempre più in pericolo. La sua testimonianza fondamentale ma Delgado vuole essere sicuro che i suoi figli siano al sicuro prima di sferrare il suo attacco.

I figli di Delgado in pericolo ma…

Le cose peggiorano quando uno di loro viene rapito e adesso la sua vita è appesa ad un filo e, in particolare, alla testimonianza del padre. I poliziotti hanno un video della cattura del figlio di Delgado. La pattuglia ha la macchina, Danny sta arrivando. Il veicolo è vuoto, c’è del sangue dentro. All’improvviso, Danny riceve una telefonata da Carlos, che dice che se suo padre testimonierà, lo uccideranno. Un uomo arriva al telefono e dice a Danny di dare il messaggio a Delgado. Come finirà adesso per loro e cosa farà Delgado? Lo scopriremo solo questa sera su Rai2.



