Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi 16 gennaio: Frank a caccia di vendetta?

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 16 gennaio

Blue Bloods 10 torna in onda in coppia con FBI 2 nel prime time di Rai2 per un sabato sera ad alta tensione e con un giallo intricato da risolvere. Come sempre la programmazione continua a confermare un singolo episodio a serata e questo permette ai fan di centellinare le avventure dei loro protagonisti preferiti e allungare un po’ il periodo in loro compagnia. L’appuntamento di oggi, 16 gennaio, è fissato con l’episodio numero 5 di Blue Bloods 10 dal titolo Il prezzo che paghi in onda a partire dalle 22.00 circa. Cosa ne sarà di Frank e i suoi?

Il protagonista continua a lavorare ai suoi casi e questa volta avrà a che fare con la vendetta per l’agente Douglas McKenzie, un detective accusato ingiustamente, proprio mentre Danny e Baez sono sulle tracce di un assassino che sembra responsabile della morte di una guardia del corpo. Eddie è chiamato ad una nuova missione sotto copertura per aiutare Erin che ha per le mani un culto misterioso su cui vuole indagare andando a fondo, cosa scopriranno insieme e dove porterà questo lavoro gomito a gomito?

Erin prende in mano il caso Shapiro?

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 10 in onda oggi, Frank Reagan (Tom Selleck) guarda le notizie mentre c’è una protesta dal vivo davanti alla casa di un detective; Garrett Moore (Gregory Jbara) lo informa che è così da ieri. Sid Gormley (Robert Clohessy) dice che la pattuglia sta facendo tutto il possibile ma non può usare molta forza alla luce delle accuse rivolte al detective che, dal canto suo, continua a ribadire il fatto che ormai essere imputato significa condannato. Per quello che è successo con ci sono prove e così toccherà a Frank occuparsi della questione mentre Erin non riesce a capacitarsi di come sia finito il caso Shapiro ignorando uno schema piramidale, denunce di violenza domestica e denunce di persone scomparse. Erin è determinata a riaprire questo caso mentre Anthony sente di avere la persona giusta per il lavoro, cosa ne sarà adesso di loro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA