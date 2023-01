Blue Bloods 12/ Anticipazioni ultima puntata 7 gennaio: una bomba per i Reagan

Blue Bloods 12, anticipazioni ultima puntata 7 gennaio su Rai 2

Blue Bloods 12 si conclude sabato 7 gennaio 2023 con il finale di stagione, in onda su Rai 2. La serie poliziesca americana, che racconta le vicende private e professionali della famiglia Reagan, dove i membri sono tutte persone appartenenti alle forze dell’ordine, chiude la dodicesima stagione con gli ultimi due episodi. Niente paura però perché Blue Bloods 12 è già stato rinnovato per una tredicesima stagione, attualmente in onda sul canale americano CBS – in Italia dovremo attendere la fine del 2023.

Nell’episodio di Blue Bloods 12×19, il primo che vedremo il 7 gennaio su Rai 2, dal titolo Nessuna intromissione, Erin non sa come comportarsi quando un ex detenuto la tormenta, continuando a sostenere la sua innocenza e ritiene di essere stato vittima di un’ingiustizia. Intanto, Jamie è di ritorno da una festa, ma mentre è in macchina si rende conto di aver assunto, a sua insaputa della droga.

Seppur in stato confusionale, il poliziotto riesce a salvare la vita a un uomo che è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Tuttavia, quando arrivano i soccorsi, Jamie viene denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel frattempo, Henry ha un problema di salute e Frank convince il medico a non informarlo, però l’uomo Henry intuisce comunque la verità e rimprovera seriamente suo figlio.

Nel finale di Blue Bloods 12, l’episodio 12×20 dal titolo I Tre Reagan, Frank è stanco delle continue leggi che alleggeriscono le pene, quindi attacca severamente la procura. Erin finisce in mezzo alla polemica e alla fine dovrà prendere una decisione coraggiosa senza però danneggiare suo padre. Intanto, Elena Ruiz viene uccisa in un attacco dinamitardo organizzato da Muñoz, che è appena stato rilasciato di prigione. Il drammatico episodio getta Danny nel caos, che decide di trovare il colpevole per consegnarlo alla giustizia. Nella sua indagine lo aiutano anche Joe e Jamie.

La morte di Elena è solo l’apice di qualcosa di molto grosso e ben presto i Reagan se ne rendono conto. Il destino della prima vittima è infatti legato a quella di una ragazzina che la banda dei Mano Sangriento manda verso i poliziotti con un giubbotto contenente dell’esplosivo. Basta un loro cenno, e quel giubbotto farà una strage. Per i tre Reagan – Danny, Joe e Jamie – inizierà una corsa contro il tempo nel disperato tentativo di disinnescare l’ordigno prima che sia troppo tardi…











