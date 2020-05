BLUE BLOODS 9/ Anticipazioni 1 maggio: Eddie vittima dei bulli, Frank interviene

Pubblicità

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 1 maggio 2020, andrà in onda alle ore 23.00 un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo “Una scelta difficile“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) stanno per arrestare un sospettato, quando Tommy Pierce (Josh Randall) interviene per fermarli. Lo stesso uomo è utile infatti per le indagini della sua agenzia, visto che ha contatto con il cartello. Danny però gli propone di far entrare lui e la Baez nella sua task force. Frank (Tom Selleck) invece richiede ai suoi collaboratori di organizzare un incontro con il Procuratore. Una delle ultime direttive implica infatti il divieto di arresto per chi fuma marijuana e il Comandante non lo accetta. Intanto, Jamie (Will Estes) dà l’ordine ai suoi uomini di intervenire in una sparatoria e Ramos (Stephen Medina) viene ferito gravemente. Il Sergente inizia quindi a dubitare di non aver agito per il meglio, anche se il partner di Ramos è del parere opposto. Erin (Bridget Moynahan) invece affronta il capo: non crede che la legge sullo sfruttamento della prostituzione giochi a loro vantaggio. Ogni vittima infatti deve testimoniare di persona gli abusi subiti.

Deve però vedersela direttamente con il governatore Mendez (David Zayas), che ha già dimostrato di essere ostile a un cambio di legge. Poi affronta una discussione con Frank per via della marijuana: è stata lei a chiedere che quei casi non vadano in giudizio. Nessuno dei due però intende scendere a compromessi. Durante l’operazione contro il cartello, un agente viene ferito e Maria inizia a dubitare delle azioni di Tommy, che ha esitato a sparare ad uno dei criminali. A processso, Erin non riesce ad ottenere un rinvio per il caso di sfruttamento: il giudice vuole che gli imputati abbiano un confronto con gli accusatori e questo implica far testimoniare la minorenne Tonya (Nadia Alexander). Più tardi, Danny viene convocato dagli Affari Interni perchè qualcuno degli agenti si è lamentato del non intervento di Tommy.

Visto che il detective non vuole ammettere la responsabilità dell’amico, viene messo in guardia sulle possibili conseguenze. Durante il pranzo di domenica, Eddie (Vanessa Ray) chiede ai Reagan di poter parlare del suo matrimonio con Jamie e chiede consiglio su quale chiesa scegliere per il matrimonio. Dopo aver scoperto il segreto di Tommy, Danny si rifiuta di denunciarlo e preferisce mettere a rischio il suo distintivo. Erin invece ottiene la testimonianza di Tonya, ma si assicura anche che Mendez sia presente al processo. Il governatore accetta così di cercare un compromesso per la legge, ma le chiede di ottenere un appoggio da Frank e dal Procuratore Capo. Mentre Tommy si licenzia anche per salvare Danny, il Comandante ammette a Erin di aver tenuto gli agenti lontani dal tribunale per un giorno, solo per colpirla. Sa anche però che non potranno essere padre e figlia al di fuori della famiglia.

BLUE BLOODS 9, ANTICIPAZIONI DELL’1 MAGGIO 2020

EPISODIO 9, “UNA SCELTA DIFFICILE” – Frank decide di andare contro il consiglio di Garrett e ordina un raid per scoprire i colpevoli di una molestia ai danni di alcuni poliziotti. Un video rivela infatti l’illecito e nel raid partecipa anche Eddie, che arresta un uomo. Si scopre poi che è il principale sospettato di un cold case, mentre Molly Chavez, una donna che Danny ha messo in prigione tempo prima, chiede il suo aiuto. Vuole infatti che il fratello minore rimanga fuori dai guai e non faccia la sua stessa fine. In seguito, la donna dimostra di avere un certo tipo di interesse per Danny, ma il detective ha ancora dei dubbi sulla possibilità di avere un appuntamento in seguito alla morte di Linda. Nel frattempo, Erin scopre che il nuovo fidanzato di Nicky è il nipote di un criminale sotto processo dalla Procura e che le sue vere intenzioni mirano a bloccare il caso. Nicky però lo scopre e lo registra, poi interrompe la loro relazione.bloods



