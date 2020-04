Blue Bloods 9 / Anticipazioni 17 aprile: una brutta sorpresa per Danny

Pubblicità

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 17 aprile 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo “Il ritorno di Delgado“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: Eddie (Vanessa Ray) ha una nuova partner, Maya Thomas (Yasha Jackson), con cui sembra andare d’accordo. Le due agenti però vivono delle difficoltà quando vengono attirate da una lite fra un ragazzo e il gestore di un market, durante il loro giro di pattuglia. Anche se Eddie vorrebbe arrestare il ragazzo, Maya decide di lasciar perdere per via delle persone presenti sul posto. Poco dopo, le due poliziotte vengono informate che il ragazzo è ritornato al market e ha aggredito la moglie del gestore. Eddie e Maya vengono quindi riprese da Jamie (Will Estes) e Eddie decide di difenderlo agli occhi della partner, giocandosi la fiducia della neo amica. Intanto, Frank (Tom Selleck) scopre che non tutti sono felici della sua decisione di promuovere Kimura (Sumalee Montano). Un altro Ispettore, Sullivan (Michael Park), minaccia infatti di fare causa al Dipartimento per favoritismo. Il Comandante cerca di parlargli in privato, ma l’ufficiale sembra fermo nelle sue posizioni. Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) si occupano invece della morte di un ragazzo, avvenuto durante una festa della confraternita, mentre Abetemarco inizia ad indagare sulla casa di riposo che ospita la madre. La donna infatti è stata sottoposta ad alcuni interventi senza che ne fosse a conoscenza. Abetemarco decide alla fine di coinvolgere Henry (Len Cariou) per ottenere delle informazioni dall’interno. Jamie invece decide di punire sia Maya sia la fidanzata, ma mette con le spalle al muro anche il gestore del market. Il ragazzo lo ha aggredito perchè sottopagato e clandestino. Jamie suggerisce comunque alla fidanzata di non difenderlo di fronte a Maya: per raddrizzare il Dipartimento, Eddie ha bisogno di ottenere la fiducia di Maya. Così quando le due agenti vengono convocate dal Sergente, Eddie sceglie di stare dalla parte della collega. Durante la cerimonia di promozione della Kimura, Sullivan si presenta per rassegnare le dimissioni e annunciare che farà causa al Dipartimento. Danny invece scopre che è stato Colin l’ultimo ad aver visto la matricola ancora in vita. Nello stesso momento, Maria intuisce che Mike (Paul Skye Lehrman) potrebbe essere il vero colpevole e i due detective usano un trucco per farli confessare entrambi. Colin alla fine cede e confessa di aver ucciso l’amico.

BLUE BLOODS 9 ANTICIPAZIONI DEL 17 APRILE 2020

EPISODIO 7, “IL RITORNO DI DELGADO” – L’episodio di questa sera riaccende di nuovo le luci sui demoni di Danny. Il figlio maggiore di Frank dovrà infatti rispolverare il suo dolore riguardo alla morte della moglie quando scoprirà che Delgado è di nuovo in città. Anche se il criminale è stato assicurato da tempo alla giustizia, è riuscito a diventare un collaboratore della DEA per via delle sue conoscenze nel cartello della droga. Danny cercherà in tutti i modi di ostacolare l’operazione, ma poi dovrà arrendersi di fronte ai fatti. Solo che Delgado approfitterà di un blitz per mettere in scacco le autorità e fuggire. Non prima però di aver rivelato a Danny che dietro la morte di Linda c’è molto di più. Nel frattempo, Eddie presenta per la prima volta il fidanzato alla madre e le cose non vanno come previsto. La donna infatti sembra più che altro interessata ai soldi della famiglia Reagan e per questo cercherà di mettere alla prova il Sergente. Deciso a dimostrare il suo amore per Eddie, Jamie deciderà di ritornare una seconda volta da Lena e parlarle a quattr’occhi. Scopre così che la donna in realtà lo ha sottoposto ad un piccolo test.



