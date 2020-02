BLUE BLOODS 9/ Anticipazioni 22 febbraio: guai per uno dei figli di Danny

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 22 febbraio 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo “Obblighi e scelte”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: l’intera città piomba nel buio più nero a causa di un blackout. Frank (Tom Selleck) cerca di gestire l’emergenza, mentre Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) indagano sull’omicidio di una donna avvenuto nell’appartamento di uno sconosciuto. Erin (Bridget Moynahan) invece si occupa di un caso di violenza domestica: il marito della donna l’ha costretta a partecipare a una rapina. Negli uffici, Frank viene informato che nessun poliziotto era di presidio nei quartieri poveri nonostante l’emergenza. In seguito, Erin scopre che Shelly Dowd (Kaley Ronayne) è stata arrestata una seconda volta per spaccio: il Procuratore Capo le consiglia di non lasciarsi coinvolgere dal caso. Grazie ad un testimone, Danny scopre che la sconosciuta si chiama Michelle: il fidanzato l’ha incontrata due giorni prima. Si ricorda inoltre di aver parlato con Ben Wilson (Danny Binstock) per affittare il suo appartamento per Michelle. Dopo aver cambiato idea, Erin decide di procedere con la denuncia per rapina contro Shelly. Scavando a fondo, Frank scopre che il Comandante Russo (Jack Mulcahy) ha deciso di togliere la protezione alle case popolari durante il blackout. Mentre Wilson nega di aver mai affittato il suo appartamento per la seconda volta, Erin e Abetemarco (Steve Schirripa) interrogano la suocera di Shelly, che in passato l’ha denunciata per spaccio di fronte alla scuola. Sa infatti che la donna ha cercato di ottenere l’affido del nipote. Nonostante questo, Erin decide di non scagionare Shelly.

Nel frattempo, Danny scopre che l’affittuario misterioso è il concierge della palazzina. Mentre Eddie (Vanessa Ray) e Jamie (Will Estes) litigano per via del lavoro, Frank interroga Russo per scoprire la verità. Il Comandante rivela così di aver risposto ad una richiesta del Sindaco e di aver voluto evitare una bega proprio a Frank. Frank decide di procedere con il licenziamento di Russo, anche se Sid (Robert Clohessy) cerca di fargli capire che non avrebbe potuto scontrarsi con il Sindaco. Dopo il pranzo domenicale, Erin decide di arrestare la suocera di Shelly per averla accusato di spaccio. Non può però impedire che la donna venga processata per rapina: il figlio finirà in affidamento. Nel frattempo, Eddie ha la meglio: va sotto copertura in un quartiere in cui agisce uno stupratore seriale. Eddie viene aggredita dal soggetto e Jamie decide di intervenire prima del capo dell’operazione, che accusa di non aver agito in tempo e di aver messo la sua fidanzata in pericolo. Dopo aver scoperto che l’assassina è la fidanzata di Wilson, Danny non riesce ad arrestarla: la donna ha deciso di uccidersi. Mentre Erin convince il capo a combattere per Shelly, Frank cambia idea su Russo. Gli offrirà un demansionamento oppure un pensionamento anticipato.

BLUE BLOODS 9 ANTICIPAZIONI DEL 22 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 5, “OBBLIGHI E SCELTE” – Nelle anticipazioni di Blue Bloods 9 Danny e Maria indagano su un tentato omicidio ai danni di un medico della fertilità piuttosto celebre. Si scopre che il dottore non è poi senza macchia: una delle giovani dipendenti aveva scelto di licenziarsi dopo aver scoperto che il medico era in realtà suo padre biologico. Si scopre così che usava il proprio corredo genetico per le sue pazienti. Intanto, Sean chiede aiuto ad Eddie per essersi messo nei guai e Danny va su tutte le furie. Jamie però intuisce che Sean si stia comportando esattamente come aveva fatto lui durante il periodo nei Marines: sta cercando di convincere Jack a rimanere a casa per tenerlo sotto controllo. Anthony invece subisce il furto di portafogli e rolex durante un appuntamento ed Erin decide di aiutarlo. Intanto, un amico di lunga data di Frank gli chiede di licenziare un supervisore che ha riassegnato suo figlio.



