Blue Bloods 9/ Anticipazioni 24 aprile: Danny è ferito, se la caverà?

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 24 aprile 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà l’ottavo, dal titolo “Tirare la corda“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) indagano sul ritrovamento di una testa mozzata, rinvenuta in una discarica. Eddie (Vanessa Ray) invece mette in guardia Jamie (Will Estes): visto che deve incontrare la madre per la prima volta, deve sapere che ha fatto scappare ogni suo fidanzato. Più tardi, Danny viene informato che Delgado (Lou Diamond Phillips) è ancora in circolazione, mentre Frank (Tom Selleck) scopre che due agenti lottano fra la vita e la morte e che uno di questi è il marito di Abigail (Abigail Hawk). Un killer infatti li ha presi di mira mentre stavano sorvegliando la casa di un testimone. Anche Erin (Bridget Moynahan) viene informata del caso: l’aggressore è Cortez, un uomo che ha rilasciato quella stessa mattina. Abetemarco (Steve Schirripa) ha scoperto inoltre che l’uomo aveva precedenti gravi in Messico. Intanto, Eddie cede alle pressioni di Jamie e accetta che la accompagni a cena con la madre Lena (Christine Ebersole). Erin invece viene convocata da Frank, furioso del fatto che un uomo con precedenti abbia sparato a due poliziotti. Sicuro che Delgado sia fuggito, Danny decide di fare irruzione a casa sua e prende di petto la moglie. A fine cena, Eddie cerca di minimizzare l’atteggiamento rude di Lena nei confronti del suo fidanzato. L’agente però crede che sia solo una donna ossessionata dai soldi e che insulti tutti i fidanzati di proposito. Dopo aver creato una trappola, Danny chiede a Delgado di rivelargli chi ha ordinato la morte di sua moglie. Delgado però non rivela nulla, tranne che sta collaborando con la DEA. L’agenzia infatti vuole arrivare al suo capo per distruggere l’intera organizzazione. Nonostante l’arresto, Danny è costretto a rilasciarlo.

L’agente speciale Molina (Lauren Vélez) però lo convince a collaborare con loro per il caso. Il giorno successivo, Jamie decide di fare visita a Lena senza dire nulla alla fidanzata. Erin invece confida al nonno di essere furiosa perchè Frank non ha minimizzato in conferenza stampa il ruolo avuto dalla Procura nell’aggressione ai due agenti. Quella sera, Danny intuisce che qualcosa non va nella trappola organizzata da Delgado. Il criminale infatti si allontana poco prima dello scoppio di una bomba che colpisce messicani e agenti. Viene localizzato ore dopo nel suo appartamento, ma si trattadi un nuovo inganno. Delgado infatti ha lasciato il GPS in casa e ha fatto perdere ancora le sue tracce. Dopo aver capito che Lena ha paura che Eddie faccia la sua stessa fine, Jamie riesce a trovare un punto d’incontro con la futura suocera. Anche Erin decide di deporre l’ascia di guerra con Frank, invitandolo a pescare.

BLUE BLOODS 9 ANTICIPAZIONI DEL 24 APRILE 2020

EPISODIO 8, “TIRARE LA CORDA” – Erin e Frank entrano di nuovo in conflitto per via della legislazione della Procura, che minaccia da vicino le politiche del Comandante sugli arresti per detenzione di marijuana. Erin però ha anche dei rapporti testi anche con il governatore Mendez, per via delle leggi sulla prostituzione che impongono la presenza della vittima in tribunale per emettere la condanna. Alla fine, Erin convince Mendez a modificare le regole, mentre Danny partecipa ad un raid in cui viene ferito al braccio e mette a rischio il suo stesso distintivo per proteggere un amico. Intanto, un ufficiale della squadra di Jamie viene ferito in una sparatoria e il Sergente inizia a dubitare di essere in grado di ricoprire quel ruolo, anche se la vittima e il resto del Dipartimento concordano sul fatto che abbia seguito le procedure.



