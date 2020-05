Blue Bloods 9/ Anticipazioni 29 maggio: nozze in arrivo per Jamie ed Eddie

Pubblicità

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 29 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo “Reazione a catena“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Frank (Tom Selleck) fa colazione in un bar e scopre che una ex agente licenziata, Rachel (Lauren Patten), sta facendo la cameriera. Il Comandante inizia a credere di essere stato influenzato dalle altre persone e di aver sbagliato a toglierla dal Dipartimento. Per questo richiede che venga reintegrata, di sua iniziativa. Il suo staff mette in dubbio la sua decisione, ma Frank è inamovibile. Intanto, Erin (Bridget Moynahan) viene fermata dalla madre di una detenuta: crede che la figlia adolescente abbia attraversato solo un momento di difficoltà. Si sente in colpa per quello che ha fatto, ovvero assumere i farmaci mentre si trovava in auto. E per questo ha travolto e ucciso un bambino. Abetemarco (Steve Schirripa) cerca di mettere in guardia il capo: non può rilasciare un’assassina senza incorrere nella rabbia della madre della vittima. Intanto, Jamie (Will Estes) riflette sul costo del suo matrimonio con Eddie (Vanessa Ray) e inizia a valutare che ci sono troppe spese che non hanno tenuto in considerazione. La fidanzata però travisa le sue parole e se ne va. Erin invece informa Morine che Samantha Wright (Allison Winn) non farà un solo giorno di prigione, per via delle nuove prove presentate dalla difesa. A pranzo, la famiglia parla dell’abitudine dei Reagan di avere sempre ragione e di ammettere subito i propri torti. Eddie vorrebbe che il fidanzato diventasse come il padre, una nuova frecciata per la loro discussione. Più tardi, Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) continuano ad indagare su Joshua, un giocatore finito in panchina in modo sospetto. I due detective infatti pensano che ci sia sotto un giro di scommesse clandestine e che Joshua abbia organizzato la sua sconfitta apposta. Il ragazzo ammette tutto, ma nega di aver ucciso l’altro giocatore. Messo alle strette, viene convinto ad aiutare la Polizia ad incastrare l’allibratore. Il giorno del processo, Erin accoglie la richiesta della Wright di diminuire la sentenza. Punta per la libertà vigilata e un programma di cura stabilito dalla corte. Il giudice accetta e la famiglia del bambino non può che infuriarsi ancora di più. Nel frattempo, Danny e Maria trovano un fan della squadra armato, mentre minaccia di uccidere l’allibratore. Dopo aver cercato di convincere Rachel a tornare al lavoro, Tom ritorna ancora una volta al ristorante in cui lavora per parlarle. La donna però crede di aver smesso di pensare di poter essere un bravo poliziotto. Nel frattempo, Jamie porta la fidanzata in un locale vuoto per chiarire la loro recente lite. Il Sergente si scusa, ma pensa anche che avrà sempre pensieri per l’andamento economico della loro famiglia. Così le svela di aver scelto il locale come compromesso per il ricevimento di nozze.

BLUE BLOODS 9 ANTICIPAZIONI DEL 29 MAGGIO 2020

EPISODIO 13, “REAZIONE A CATENA” – Eddie prova finalmente il suo abito da sposa con il supporto di Erin. Frank invece è a pranzo e riceve la visita dell’arcivescovo, che lo informa di essere a corto di volontari per aiutare in mensa o con i carcerati. Frank conosce poi Liam, un ragazzo che ha visto il premio St Theresa e che dice di conoscerlo. Jack invece chiedea Erin di esaminare un reclamo di un’amica, derubata alcune settimane prima. Intanto, Jamie ed Eddie sono di pattuglia quando una donna si mette di fronte alla loro auto, mentre stringe un ragazzino svenuto fra le braccia. Ha chiamato l’ambulanza e non è intervenuta. Jamie cerca di rianimare il bambino mentre la fidanzata guida verso l’ospedale più vicino. Danny e Maria invece indagano sulla morte di una donna, un apparente suicidio. Una testimone però afferma di sapere che è stata uccisa, ma si tratta di una medium. E’ convinta che il medaglione della vittima sia importante: lo indossava al momento del delitto e ora si trova nelle mani del suo assassino.



