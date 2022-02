Bobby Posner, chi è?/ Bassista dei The Rokes: il successo in Italia

Robert “Bobby” Posner, bassista dei The Rokes

Robert “Bobby” Posner, nato il 6 maggio 1945 a Edgware (nel Regno Unito), è stato il bassista dei The Rokes. Il gruppo si era formato nel Regno Unito nel 1960 con il nome “Shel Carson Combo”, con Shel Shapiro alla voce e alla chitarra, Posner al basso, Mike Shepstone alla batteria e Vic Briggs alla chitarra solista, in seguito sostituito da Johnny Charlton. Dopo una serie di tournée in Inghilterra e Scozia, nell’autunno del 1962 il gruppo si reca a suonare per diversi mesi ad Amburgo. In Italia sono arrivati grazie al cantante Colin Hicks, che li aveva voluti come band di accompagnamento: “Arrivato in Italia il 12 Maggio 1963 io avevo appena compiuto diciotto anni sei giorni prima, anche Johnny era poco più che diciottenne mentre Shel e Mike avevano già vent’anni”, ha ricordato Posner in un’intervista di Giuseppe Panella.

La fine dei The Rokes

Prima del concerto a Torino Colin Hicks perde la voce e i futuri Rokes suonano al suo posto. A Roma vengono notati da Teddy Reno, manager di Rita Pavone, con cui incisero San Francisco. In questo periodo il gruppo decide di chiamarsi Rokes, lasciando il nome Shel Carson Combo. Secondo Bobby Posner il nome “rokes” era invece una variante fonetica di “rake” (rastrello), escogitata da Johnny Charlton. Dopo una serie di grandi successi dal 1963 al 1969, nel 1970 i The Rokes si sono sciolti: “Io e Johnny volevamo ridurre un pò il nostro ingaggio che ci avrebbe consentito di lavorare sul nostro sound, incidendo brani con un’impronta più rock. Non così la pensavano Shel e Mike propensi a finire del tutto la nostra unione, proprio mentre eravamo ancora all’apice del successo, nonostante i cali di cui parlavamo prima. Fu cosi che davanti alla volontà di Shel e Mike, io e Johnny abbiamo dovuto accettare a malincuore di sciogliere i Rokes”, ha racconto Posner a Giuseppe Panella.

