Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 22 giugno: casi attivi in picchiata

+1 decesso e +24 casi positivi su +4.238 tamponi effettuati: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri, appuntamento alle ore 17.30 per i dati aggiornati ad oggi, lunedì 22 giugno 2020. Su 24 nuovi contagiati, 14 sono persone asintomatiche individuate grazie all’attività di screening regionale: il bilancio totale è così salito a 28.221 infettati dall’inizio dell’epidemia. La vittima registrata domenica è una donna residente nella provincia di Piacenza, totale di 4.231 morti dall’inizio dell’epidemia. -35 i casi attivi, mentre le nuove guarigioni sono state 57. Un ricoverato in più in terapia intensiva, bilancio totale di 12, mentre negli altri reparti Covid registrati -9 pazienti ricoverati, totale 131.

Questo il bilancio di casi positivi sul territorio riportato da Regione Emilia Romagna: 4.536 a Piacenza (+1), 3.628 a Parma (nessun nuovo caso), 4.987 a Reggio Emilia (+3), 3.943 a Modena (+2), 4.763 a Bologna (+14, di cui 6 asintomatici e 8 sintomatici in gran parte legati a focolai individuati in precedenza, tracciati e tutti in isolamento domiciliare), 402 casi positivi a Imola (nessun nuovo caso); 1.012 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4.950 (+3), di cui 1.037 a Ravenna (uno in meno rispetto a ieri per un errore materiale), 949 a Forlì (+1), 785 a Cesena (+1) e 2.179 a Rimini (+1).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IL PUNTO DI BONACCINI

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Stefano Bonaccini è tornato sulla ripartenza del calcio, commentando così il suo contributo con l’apertura del 4 maggio, alla ripresa degli allenamenti: «La considero un’intuizione di buon senso, nata da un confronto con i dirigenti delle squadre emiliane, in primis con Giovanni Carnevali del Sassuolo e Claudio Fenucci del Bologna, che mi fecero notare che un calciatore professionista poteva correre da solo in un parco pubblico, ma non al campo d’allenamento, solo e in piena sicurezza». Stefano Bonaccini ha poi spiegato: «Ve lo immaginate Cristiano Ronaldo fare jogging inseguito dai tifosi? Quindi ne parlai col ministro Spadafora e il Governo decise di concedere le sedute individuali. Non sta certamente a me dire quanto possa aver contribuito, ma se ho dato una mano a sbloccare una situazione che sembrava a un punto morto ne sono solo felice. Da amministratore pubblico e da appassionato di calcio».



