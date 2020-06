Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 8 giugno: contagi in ribasso

Pubblicità

Dopo i dati positivi registrati ieri, c’è attesa per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, lunedì 8 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, domenica sono stati registrati 14 nuovi casi positivi – di cui 10 persone asintomatiche – che hanno portato il bilancio totale a 27.908 contagiati. Le nuove guarigioni sono state 98, totale di 21.404 unità, mentre prosegue la diminuzione di casi attivi, -88 per un totale di 2.328. 4 i nuovi decessi (2 uomini e 2 donne), totale di 4.175 morti, mentre prosegue il calo di ricoverati negli ospedali: -3 ricoverati in terapia intensiva e -11 ricoverati negli altri reparti Covid. 2.051 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio di casi positivi per Provincia riportati dalla Regione nel bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri: 4.503 a Piacenza (+3), 3.560 a Parma (+7), 4.959 a Reggio Emilia (+2), 3.927 a Modena (+1), 4.649 a Bologna (dato invariato rispetto a ieri); 398 a Imola (dato invariato); 999 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4913 (+1), di cui 1.028 a Ravenna (dato invariato), 944 a Forlì (dato invariato), 781 a Cesena (dato invariato) e 2.160 a Rimini (+1).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IL PUNTO DI BONACCINI

Intervistato da Repubblica, il governatore Stefano Bonaccini ha fatto il punto della situazione sul rientro a scuola e, soprattutto, sulla scarsezza di risorse assegnate: «Perchè sono poche? Perché 1,5 miliardi servono solo per la spesa corrente. Ma le misure anti-contagio, a cominciare dal distanziamento, impongono più spazio e molti più docenti. Occorre agire su due piani: nell’immediato, per il prossimo anno, bisogna assumere tutti i docenti che serviranno. E ne serviranno molti più degli anni scorsi. Servono risposte su questo, nonostante il governo abbia già fatto un passo importante stabilizzando 200mila precari». Il presidente dem ha poi aggiunto: «Nel medio periodo, va avviato un piano pluriennale di edilizia scolastica che metta in sicurezza ogni istituto, da Sud a Nord. Nel frattempo, dove gli spazi non fossero sufficienti, possiamo contare sui luoghi della cultura e della socialità. Per farcela usiamo tutte le risorse necessarie». Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi.



