Bollettino Coronavirus Italia 11 settembre/ Dati Min. Salute: tasso positività 11,1%

Anche quest’oggi, domenica 11 settembre 2022, si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia per mezzo dei dati che saranno distribuiti nel pomeriggio da parte del Ministero della Salute, grazie ai quali si disporrà di una fotografia aggiornata circa la pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, con particolare riferimento ai nuovi contagi e alla pressione esercitata sulle strutture nosocomiali dai pazienti affetti dal virus. Riavvolgendo il nastro temporale di 24 ore, scopriamo che ieri sono stati registrati 15.565 nuovi casi su 140.365 tamponi processati, fra molecolari e antigenici, per un tasso di positività attestatosi all’11,1%.

Per quanto concerne i morti, ne sono stati segnalati 18, quindi nel complesso 176.175 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 484.939, di cui 480.830 in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali, invece, è migliorata: 3.936 i ricoverati in aree mediche Covid (-81 rispetto al giorno antecedente), 173 malati in terapia intensiva (+1), di cui 13 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, PREGLIASCO: “COVID A SCUOLA, NON È FINITA”

In attesa di leggere il bollettino Coronavirus Italia di oggi, riportiamo le parole di Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene all’Università Statale di Milano, pronunciate ai microfoni di Adnkronos Salute: “In questa attuale situazione epidemiologica di calma sul fronte Covid credo che il messaggio che è stato dato con le indicazioni alle scuole, ossia che si può partire con una certa libertà, sia giusto. Però non dobbiamo pensare che è finita, perché ci sono rischi per il futuro ed è opportuno pianificare l’eventualità di nuove restrizioni, nel caso in cui dovessero servire. Speriamo di no, però attrezziamoci”.

Domani la campanella tornerà a suonare in molte regioni del nostro Paese e, se per ora le mascherine non sono raccomandate (se non ai soggetti considerati fragili), l’esperto ritiene comunque che potrebbe essere necessario indossarle di nuovo in maniera estesa nel prossimo futuro. Inoltre, il medico ha esortato a migliorare la ventilazione e la gestione degli spazi.











