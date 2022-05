Bollettino Coronavirus Italia 15 maggio 2022/ Dati Min. Salute: positività al 13,7%

Anche nella giornata di oggi, domenica 15 maggio 2022, saranno diffusi i dati che formano il nuovo bollettino Coronavirus Italia, utile a monitorare l’andamento della pandemia di Covid-19 a livello nazionale per effetto delle statistiche e dei dati numerici, ricostruendo così lo scenario sanitario, a cominciare dal numero di casi rilevati e dalla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali del Belpaese. Volgendo lo sguardo al bollettino di ieri, è diminuito quasi di un punto percentuale il tasso di positività, che si attesta infatti al 13,7%, con un calo dello 0,8 per cento. Su 263.747 tamponi processati fra molecolari e antigenici sono stati riscontrati 36.042 contagiati, che fanno salire il totale dei casi certificati dall’inizio della pandemia a quota 17.030.147.

Per quanto riguarda le vittime, se ne contano 91 nelle ultime 24 ore, nel complesso 165.182. In riferimento, invece, ai guariti, se ne aggiungono 43.318, quindi in totale si arriva a 15.864.177. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 1.000.788, di cui 992.798 in isolamento domiciliare. E gli ospedali? I ricoverati in aree mediche Covid sono 7.650 (-257), mentre i malati in terapia intensiva sono 340 (-1), con 40 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 15 MAGGIO, PREGLIASCO: “RISCHIAMO 200MILA CASI AL GIORNO”

Mentre aspettiamo di leggere il bollettino Coronavirus Italia di oggi, riportiamo le parole del professor Fabrizio Pregliasco, virologo della “Statale” di Milano, estrapolata dall’intervista realizzata dal quotidiano “Open”: “Siamo in una fase di transizione tra la pandemia e l’endemia. L’endemia non vuol dire essere al sicuro. Vuol dire presenza costante del virus con andamenti ciclici facilitati da situazioni sociali o dall’andamento meteorologico. Le varianti 4 e 5 di Omicron al momento in Italia non sono dominanti, ma già attualmente è possibile immaginare una quota di contagi che non andremo mai a contare, perché in questo momento molte persone non si fanno neanche notificare”.

Vista l’ondata di contagi da sottovariante registrati in Portogallo, in caso di nuova ondata in Italia potremmo avere “fino a 200mila contagi al giorno. Il Portogallo è solo un anticipatore di quello che succederà nel resto dei Paesi quantomeno europei. Molto poi dipenderà da due aspetti verificabili sul campo: la libertà di comportamento ormai diffusa, che facilita non poco la diffusione del virus, e le condizioni ambientali estive. Queste ultime potrebbero mitigare la situazione, permettendoci una stagione calda tranquilla, ma a settembre saremmo comunque nei guai”.











