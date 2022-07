Bollettino Coronavirus Italia 17 luglio 2022/ Dati Min. Salute: positività al 22,6%

Nonostante la giornata festiva, anche in questa domenica 17 luglio 2022 è tempo di aggiornare i dati che compongono il bollettino Coronavirus Italia, strumento che, per mezzo delle statistiche raccolte e diffuse dal Ministero della Salute, consente all’intero Belpaese di disporre di un’istantanea relativa all’andamento della pandemia di Covid-19 all’interno dei nostri confini nazionali. In attesa di conoscere i numeri di oggi, andiamo a esaminare quelli che si sono palesati nelle ultime 24 ore, quando il tasso di positività ha fatto registrare una lieve discesa, attestandosi al 22,6% (-2,1% rispetto a venerdì).

Bollettino vaccini Covid oggi 17 luglio/ Terze dosi giunte a quota 83,63%

In totale, sabato sono stati 89.830 i contagiati, su 398.338 tamponi processati fra molecolari e antigenici. Quindi, dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono stati certificati 20.076.863 casi di positività. Sono stati 111 i morti nell’ultima giornata, per un totale di 169.846 vittime dall’avvento del virus alle nostre latitudini. 69.489 i guariti di ieri, 1.448.550 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia. Capitolo ospedali: i malati Covid ricoverati nei reparti sono 10.434 (+71), mentre 405 sono degenti in terapia intensiva (+10).

Bollettino Coronavirus Lombardia 17 luglio 2022/ Dati: tasso di positività al 21,8%

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: IL COMMENTO DI BURIONI

Mentre attendiamo di leggere il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 17 luglio 2022, analizziamo le parole scritte su Twitter da Roberto Burioni, virologo e docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, il quale ha postato online alcuni grafici relativi ai dati Covid inglesi: “I dati UK sembrano confermare che Omicron 5 causa un aumento di casi e ricoveri, ma non di morti. Sono dati incompleti che non consentono di trarre una conclusione, ma un buon segno”.

Secondo Burioni, quindi, “vaccini, protezione al chiuso, antivirali subito e dita incrociate. Non sappiamo se ciò sia dovuto al virus diventato relativamente più ‘buono’ o a noi che siamo diventati più ‘forti’ grazie all’immunità acquisita in questi due anni. Probabilmente entrambe le cose. In ogni caso ogni giorno muoiono di Covid decine di persone, ricordiamocelo”. La soglia di attenzione, di conseguenza, deve ancora rimanere alta.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, 16 LUGLIO/ Dati: +11.928 casi, 30 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA