Bollettino Coronavirus Italia 27 marzo 2022/ Dati Min. Salute: positività al 14,5%

Il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 27 marzo 2022, sarà diramato dal Ministero della Salute nel pomeriggio odierno, quando sarà dunque possibile beneficiare di una panoramica aggiornata relativa all’andamento dei contagi nel nostro Paese e alla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali. Intanto, diamo un’occhiata alle statistiche di ieri, quando sono stati registrati 73.357 contagiati su 504.185 tamponi processati (tra molecolari e antigenici). Il tasso di positività è del 14,5%, in calo dello 0,5 per cento rispetto a venerdì.

Dall’avvento della pandemia di SARS-CoV-2 sono stati 14.304.111 casi di Coronavirus. Per quanto riguarda i decessi, segnaliamo che le vittime nelle ultime 24 ore sono state 118, con il totale dei morti da inizio emergenza sanitaria che è arrivato a toccare quota 158.700. I nuovi guariti sono 66.396 e, di conseguenza, le persone attualmente positive in Italia sono 1.254.383. A livello di ricoveri negli ospedali, i ricoverati nelle aree mediche nel complesso 9.023 (+29) e i malati in terapia intensiva 452 (+5, con 45 ingressi giornalieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LA SITUAZIONE LEGATA ALLA SCUOLA

In attesa di conoscere il bollettino Coronavirus Italia di oggi, volgiamo lo sguardo alla situazione legata alla scuola. La segretaria Cisl delegata al comparto istruzione, Ivana Barbacci, ha commentato in questi termini il decreto sulla fine dello stato d’emergenza: “Un provvedimento che lascia perplessi, ambiguo e direi quasi impraticabile. A breve incontrerò il ministro e gli esporrò tutte le mie preoccupazioni. Ci apprestiamo a chiudere formalmente lo stato di emergenza, ma direi più che altro come auspicio, dato che nella sostanza i contagi continuano a crescere: la scuola deve essere messa nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza, i dirigenti scolatici devono poter operare con indicazioni chiare”.

I componenti M5S della commissione Cultura della Camera hanno altresì affrontato in queste ore la questione del personale scolastico non vaccinato, che “alla luce di quanto stabilito dal decreto Covid, merita di essere approfondita e rivista sotto alcuni aspetti”. Il decreto prevede che i non vaccinati tornino in servizio, ma solo per “attività di supporto all’istituzione scolastica”. Perplessità da parte dei pentastellati, in quanto questo personale “sarà sostituito nell’impiego originario da personale supplente retribuito con fondi stanziati per la valorizzazione dei docenti. Un paradosso che deve essere risolto. Presenteremo emendamenti”.











