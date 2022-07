Bollettino Coronavirus Italia 3 luglio 2022/ Dati Min. Salute: tasso positività 26%

Torna anche quest’oggi, domenica 3 luglio 2022, l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, che, per mezzo dei dati diffusi dal Ministero della Salute, fornirà un’istantanea aggiornata circa l’andamento della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, con particolare riferimento al numero di nuovi casi giornalieri e alla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali dello Stivale. Le statistiche inerenti alla giornata odierna saranno diramate nel pomeriggio e, nell’attesa di scoprirlo, volgiamo lo sguardo al report di ieri, sabato 2 luglio.

Bollettino Coronavirus Lombardia oggi 3 luglio 2022/ Dati: tasso positività al 23,35%

Secondo il bollettino Coronavirus Italia, 24 ore fa sono stati 84.700 i contagiati su 325.588 tamponi processati fra molecolari e antigenici. Il tasso di positività, di conseguenza, si è attestato al 26%, con una diminuzione dell’1,3% rispetto al giorno antecedente. Per quanto concerne i morti, sono stati segnalati 63 decessi, che hanno contribuito a innalzare il totale delle vittime a 168.488. Invece, nel complesso i guariti sono 17.561.902 dall’inizio dell’emergenza sanitaria sino a oggi. Capitolo ospedali: le persone ricoverate in aree mediche Covid sono 7.035 (+205), mentre i malati in terapia intensiva salgono a 275 (+11), di cui 40 sono ingressi giornalieri.

Lopalco "No isolamento per lavoratori essenziali"/ "Contagio ora non si può fermare"

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 3 LUGLIO 2022: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

In attesa di leggere i numeri che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Italia, riportiamo le parole del direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, il quale ha sottolineato la “decisa crescita dell’occupazione dei posti di area medica”, esortando anziani e fragili “a effettuare una dose di richiamo”. Al tempo stesso, riporta “Il Messaggero”, il virologo Fabrizio Pregliasco ha evidenziato la necessità di usare la mascherina, “come gli occhiali da sole, indossandola quando serve, in caso di assembramenti e soprattutto se siamo persone fragili o che assistono persone fragili, se abbiamo sintomatologia respiratoria”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 2 LUGLIO/ +84.700 casi 63 morti: dati Ministero Salute

A giudizio dell’epidemiologa Stefania Salmaso, invece, “stiamo sperimentando una sorta di tempesta perfetta: da una parte l’immunità vaccinale che diminuisce col tempo, dall’altro la diminuzione di misure di contrasto alla diffusione del virus e, in contemporanea l’ingresso di nuove varianti più contagiose delle precedenti, che determinano numeri in salita. È difficile il messaggio da dare: non si può gettare il panico, ma nemmeno stare completamente tranquilli e rilassati come nell’epoca pre Covid”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA