Bollettino Coronavirus Italia 4 settembre/ Dati Min. Salute: tasso positività 11,6%

Si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 4 settembre 2022, che anche in data odierna, per mezzo dei dati forniti dal Ministero della Salute, consentirà a noi tutti di disporre di una panoramica aggiornata circa la pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, con particolare riferimento ai dati legati ai nuovi contagi e all’occupazione degli ospedale. Riavvolgendo il nastro temporale di 24 ore e facendo dunque un salto a ritroso nel tempo sino alla giornata di ieri, scopriamo che nel Belpaese sono stati rilevati 17.668 nuovi contagi, a fronte di 152.452 tamponi processati, fra molecolari e antigenici, per un tasso di positività arrivato ad attestarsi all’11,6%.

Bollettino vaccini Covid oggi 4 settembre/ Dati: 90,17% italiani ha ricevuto due dosi

Per quanto riguarda i morti, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 48 deceduti, mentre i guariti hanno sfiorato la soglia delle 30mila unità. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 608.181, di cui 603.363 in isolamento domiciliare. Capitolo ospedali: ci sono 4.630 persone ricoverate in aree mediche Covid (-189), mentre sono 188 i malati in terapia intensiva (-7), di cui 15 ingressi giornalieri.

Bollettino Coronavirus Lombardia 4 settembre/ Dati: tasso di positività all'11,8%

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: MATTEO BASSETTI COMMENTA LO STUDIO SULLA VARIANTE CENTAURUS

In attesa di leggere e di esaminare il bollettino Coronavirus Italia, riprendiamo le parole pubblicate su Facebook da Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico “San Martino” di Genova, circa lo studio del Karolinska Institutet riferito alla variante Centaurus, secondo cui la nuova sottovariante di Omicron non sarebbe più resistente ai nostri anticorpi rispetto a Omicron 5.

Queste le sue dichiarazioni: “Buone notizie dalla scienza dell’evidenza, quella che ad alcuni italioti è sconosciuta. Centaurus non è diversa rispetto a Omicron 5 nella capacità di scappare alla copertura vaccinale. Anche i monoclonali dimostrano di funzionarvi. Per l’autunno, quando arriverà e (forse) prenderà il sopravvento, con il richiamo ai fragili e agli over 65 dovremmo riuscire a arginarne gli effetti su ospedalizzazioni, forme gravi e decessi. E oltre ai vaccini, avremo monoclonali e antivirali per trattarla, come già avvenuto con le altre gemelle Omicron”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 3 SETTEMBRE/ Dati: +2.511 casi, 17 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA