Bollettino coronavirus Italia 8 gennaio/ Ministero Salute: tasso positività al 14,8%

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus Italia di oggi, venerdì 8 gennaio 2021. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 18.020 nuovi casi positivi su 121.275 tamponi processati. Le Regioni più colpite sono state Veneto (3.596), Lombardia (2.799), Emilia Romagna (2.228) e Lazio (1.779). In netto rialzo il tasso di positivi: dall’11,3% di mercoledì al 14,8% di ieri.

In calo i decessi, +414 contro il +548 di mercoledì: il bilancio è salito a 77.291 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. +15.659 i guariti, totale di 1.572.015 persone, mentre gli attuali positivi salgono di 2.343 unità. Da registrare anche l’aumento di ricoverati negli ospedali italiani: +16 pazienti in più in terapia intensiva (2.587) e +117 pazienti negli altri reparti Covid (23.291). Importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda il bollettino vaccini: somministrate 326.649 dosi in totale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia odierno, registriamo le parole del coordinatore del Cts Agostino Miozzo. L’esperto ha spiegato che la curva dei contagi si è stabilizzata ma non si è abbassata come auspicato: «Il controllo del sistema sanitario sta reggendo: è in sofferenza in molte regioni del Paese, in sofferenza le terapie intensive ed i reparti di accettazione, ma la macchina sta tenendo perfettamente». Miozzo ha poi evidenziato preoccupazione per la potenziale evoluzione: «Auspichiamo che verso la fine della prossima settimana si possano vedere gli effetti di quelle dolorose restrizioni che abbiamo imposto per il periodo di Natale». A proposito del periodo natalizio, Giuseppe Ippolito dello Spallanzani ha sottolineato ai microfoni di Agorà: «Noi abbiamo riavuto un picchetto tra il 30 dicembre e due giorni fa: abbiamo aumentato del 30 per cento il numero di casi positivi, questo è l’effetto della grande riapertura e forse di qualche stravizio natalizio».

