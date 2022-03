Bollettino Coronavirus Italia 8 marzo 2022/ Dati Min. Salute: positività all’11,7%

Il bollettino Coronavirus Italia di oggi, martedì 8 marzo 2022, sarà diramato nel pomeriggio e sarà composto – come di consueto – dai dati diramati dal Ministero della Salute. Sarà interessante osservare i numeri e le statistiche relativi al quadro pandemico in essere, anche perché quelli relativi alla giornata di ieri erano sì al ribasso, ma per via del fatto che i monitoraggi tra i singoli centri regionali e l’apparato centrale del Ministero risulta sempre difficoltoso nei fine settimana.

Questo è il motivo per cui sono stati registrati appena 188.274 tamponi (tra test molecolari e antigenici) e i nuovi casi rilevati sono stati “soltanto” 22.083, con il tasso di positività sceso all’11,7%. Sono stati inoltre 30.513 i guariti, mentre il totale delle vittime è stato di 130, con il bilancio generale che si è aggravato ulteriormente, arrivando a toccare quota 156.017 da inizio pandemia. Al momento sono 1.008.360 gli italiani ancora positivi al Coronavirus: di questi, 998.761 sono le persone in isolamento domiciliare, 8.989 si trovano ricoverati in area medica e 610 in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 8 MARZO, PALÙ: “COVID FORSE RISULTATO DI UNA MANIPOLAZIONE CON SCOPO DI RICERCA”

In attesa di conoscere dunque il nuovo bollettino Coronavirus Italia, riprendiamo le dichiarazioni rilasciate al “Corriere della Sera” da Giorgio Palù, virologo e presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa): “Il SARS-CoV-2 potrebbe essere il risultato di una manipolazione ma con scopo di ricerca, senza intenzioni malevole – ha asserito –. Lo spillover con salto di specie animale-uomo potrebbe essere stato compiuto per cause accidentali da un virus del pipistrello sperimentalmente adattato a crescere in vitro. La probabilità che si tratti di un evento casuale è pari a circa una su un trilione”.

Inoltre, è tornato a parlare Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe: “Con i dati della pandemia in netto miglioramento e la drammatica situazione in Ucraina che ha catalizzato l’attenzione pubblica, si rischia un grave calo di attenzione nei confronti del Covid, problema tutt’altro che risolto. Con una circolazione virale ancora così elevata di SARS-CoV-2 non ci sono le condizioni per abbandonare le mascherine al chiuso”.



