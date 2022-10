Bollettino Coronavirus Italia Min Salute/ “Ansia e insonnia aumentano dopo contagio”

BOLLETTINO MINISTERO DELLA SALUTE: DATI CORONAVIRUS ITALIA DI IERI

Questo pomeriggio sarà reso noto il bollettino Coronavirus del Ministero della Salute, relativo a oggi giovedì 6 ottobre. In queste ultimissime ore si è assistito a un vertiginoso aumento dei casi, complice forse il decadere dell’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto. Come ha mostrato il bollettino covid relativo a ieri, mercoledì 5 ottobre, il tasso di positività è schizzato al 20,1%: sono stati processati 224.969 tamponi tra antigenici e molecolari che hanno permesso di individuare 45.225 nuovi casi, un numero che da qualche mese non vedevamo comparire nei bollettini.

Non si ferma purtroppo neanche il conteggio dei decessi, che nella giornata di ieri ha registrato altre 43 vittime, portando il totale dell’inizio della pandemia a 177.300. Il bollettino di ieri diffuso dal Ministero della Salute parla di 509.740 italiani positivi al Coronavirus, di cui 504.496 si trovano in isolamento domiciliare e presentano sintomi leggeri oppure sono totalmente asintomatici. Aumenta leggermente la pressione sulle terapie intensive, che ieri hanno visto 16 ingressi in più per un totale di 171 pazienti ricoverati. Sono poi 27.251 le persone guarite e dimesse.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DOPO MALATTIA AUMENTANO ANSIA E DEPRESSIONE

L’Università di Udine ha condotto uno studio sull’aumento dei disturbi psichiatrici dopo l’infezione da Covid. Questo studio, che è stato pubblicato sulla Revista de psiquiatría y salud mental e ha preso in esame 472 pazienti tra i mesi di marzo e maggio 2020. Mentre è stata notata una diminuzione dei sintomi a un anno dal contagio, si è però osservato un incremento di insonnia, ansia e depressione. Almeno il 42,7% dei pazienti, a distanza di un anno dalla malattia, presentava ancora almeno uno dei sintomi del Long-Covid. I risultati dello studio mostrano un +10,2% nei sintomi di disturbi psichiatrici e un +20% negli altri sintomi, per esempio la difficoltà a concentrarsi e a mantenere attiva l’attenzione dopo un anno dall’infezione da Covid.

Secondo il coordinatore dello studio e co-presidente nazionale della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, Matteo Balestrieri, questo studio a cura dell'Università di Udine mette in risalto la necessità di prestare cure e attenzioni anche a livello psicologico nei confronti di chi ha contratto la malattia.











