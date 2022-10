Bollettino Coronavirus Lombardia 11 ottobre/ Burioni: “vaccini successo scientifico”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I DATI DI IERI

È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino coronavirus della Regione Lombardia riferito a oggi, martedì 11 ottobre. Dopo la consueta contrazione nel numero di tamponi analizzati nel fine settimana, già da oggi dovrebbe essere possibile ottenere dati riferiti a un maggior numero di persone e avere un’idea ancora più precisa di come stia evolvendo il Coronavirus in Lombardia. Il bollettino coronavirus di ieri, lunedì 10 ottobre, ha messo in evidenza un calo nella pressione delle terapie intensive e un aumento invece nei ricoveri nei reparti ordinari, sebbene sia diminuito il tasso di positività. Infatti, a fronte dell’analisi di 12.465 tamponi tra antigenici e molecolari, sono stato scoperti 2.229 nuovi positivi, che portano quindi il tasso di positività al 17,8%, una percentuale inferiore al 20% dei giorni scorsi.

SCENARIO COVID/ "È sempre meno grave, parlare di chiusure è anacronistico"

Negativi gli ingressi nelle terapie intensive, che hanno visto l’uscita di un paziente: il totale di persone ricoverate è ora pari a 14. Sono stati invece 33 i nuovi pazienti negli altri reparti Covid, per 953 ricoverati complessivi in tutta la Regione Lombardia. Rallenta, ma non si ferma, anche il conteggio dei morti: ieri sono stati 12, per 42.669 cittadini stroncati dal Covid da inizio della pandemia. Infine, il virus ha al momento infettato 81.182 persone, di cui 80.215 si trovano in isolamento domiciliare perché presentano sintomi leggeri oppure sono totalmente asintomatici.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 10 OTTOBRE/ 12 morti, 2.229 casi, 14 terapie int.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: BURIONI “VACCINO GRANDE SUCCESSO SCIENTIFICO”

Il bollettino coronavirus diffuso dalla Regione Lombardia ieri fotografa anche la situazione provincia per provincia. Ancora una volta Milano si è confermata in testa alle altre con i suoi 621 nuovi casi. A seguire, le altre province hanno registrato la seguente situazione: Bergamo 164 nuovi contagi, Brescia 367, Como 189, Cremona 63, Lecco 84, Lodi 39, Mantova 82, Monza 222, Pavia 146, Sondrio 86 e infine Varese 96.

Tra i soggetti colpiti dal Coronavirus in questi giorni c’è il virologo Roberto Burioni, che dopo aver svelato la malattia a Che Tempo Che Fa ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera sgonfiando le prime dicerie che hanno già iniziato a circolare. Il 30 settembre infatti Roberto Burioni ha ricevuto la quarta dose di vaccino: “tutto molto prevedibile – ha spiegato il virologo – il virus, in questi due anni e mezzo, è mutato profondamente e adesso il vaccino non protegge completamente dall’infezione, ma dalla malattia grave sì. E questo, voglio dirlo subito, è un grande successo scientifico”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 10 OTTOBRE/ +51 morti, tasso positività al 18,1%

© RIPRODUZIONE RISERVATA