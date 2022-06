Bollettino Coronavirus Lombardia 12 giugno 2022/ Dati: 40658 vittime da febbraio 2020

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, che anche nella giornata di oggi, domenica 12 giugno 2022, avvalendosi dei dati diramati dal Ministero della Salute, contribuisce a ricostruire l’esatta situazione legata all’andamento della pandemia di Covid-19 sul territorio regionale, a cominciare dal numero di casi giornalieri individuati e dalla pressione esercitata dai malati Covid sulla rete nosocomiale.

Bollettino vaccini Covid oggi 12 giugno 2022/ 83,14% italiani ha ricevuto terza dose

Nell’attesa, spostiamo le lancette indietro di 24 ore e consultiamo il bollettino Coronavirus Lombardia di ieri, quando sono stati rilevati 3.088 nuovi casi positivi su oltre 26mila tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Purtroppo, sono stati anche registrati 11 nuovi decessi, per un totale di 40.658 vittime di Covid-19 da inizio pandemia. In calo i ricoverati negli ospedali lombardi: +1 paziente in terapia intensiva (21) e -22 pazienti negli altri reparti Covid (436).

Bollettino Coronavirus Italia 12 giugno 2022/ Dati Min. Salute: positività all'11,8%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 GIUGNO: IL SINDACO DI MILANO BEPPE SALA HA IL COVID

Soltanto nel pomeriggio scopriremo il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, ma intanto segnaliamo che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha il Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino del capoluogo regionale, che ha pubblicato una foto sulle sue pagine social, accompagnata dalla seguente didascalia di commento: “Ho il Covid, il disagio sembra essere relativo, ho dolore ai muscoli delle gambe, un po’ di febbre e di tosse. Questo è il mio caso, non mi avventuro in analisi scientifiche che non mi competono. Spero di tornare presto in ufficio e a faticare in bicicletta. Intanto si lavora da casa”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 11 GIUGNO/ +11 morti, calano i ricoveri

In riferimento specifico ai recenti appuntamenti pubblici ai quali il sindaco Sala ha preso parte, si annoverano la chiusura della campagna elettorale del candidato di Centrosinistra Michele Foggetta, avvenuta nella serata di venerdì 10 giugno 2022 a Sesto San Giovanni, altri eventi di natura elettorale e localizzati fuori città e, non ultima, l’inaugurazione del Salone del Mobile e del Design.











© RIPRODUZIONE RISERVATA