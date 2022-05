Bollettino Coronavirus Lombardia 15 maggio 2022/ Dati: 134.207 attualmente positivi

Anche quest’oggi, domenica 15 maggio 2022, saranno diramati i dati che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, utile a monitorare l’andamento della pandemia di Covid-19 a livello regionale per mezzo delle statistiche e dei dati numerici, ricostruendo così lo scenario sanitario territoriale, a partire dal numero di contagi rilevati e dalla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali lombarde. In attesa di conoscere i numeri odierni, volgiamo lo sguardo a quelli di ieri: per ciò che concerne i casi positivi riscontrati, essi sono stati 4.982 nelle ultime 24 ore, a fronte di 39.106 tamponi processati tra molecolari e antigenici.

Inoltre, sono stati registrati 21 decessi, che hanno fatto salire il numero delle vittime complessive in regione a quota 40.263. Capitolo ospedali: le persone ricoverate con sintomi in Lombardia sono 930, di cui 39 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 133.238 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono stati 2.667.718 (+6.545). Gli attualmente positivi in totale sono 134.207.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 MAGGIO: UN LOMBARDO SU DUE VA DALLO PSICOLOGO

Nel pomeriggio di oggi sarà diramato il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, mentre sull’edizione de “Il Giorno” in edicola stamattina si legge una statistica significativa: un lombardo su due va dallo psicologo. A spiegare le ragioni del fenomeno è la psichiatra Sandra Sassaroli, fondatrice della sede di Milano della Sigmund Freud University: “Stiamo vivendo un periodo storico di grandi cambiamenti, forti instabilità e livelli di stress altissimi. Ci sono ormai molti studi scientifici che hanno dimostrato un aumento significativo dei casi di ansia e depressione dovuti alla pandemia. Per quanto riguarda l’ansia, spesso si accompagna al timore catastrofico che qualcosa di brutto stia sempre per accadere. La depressione, invece, riguarda soprattutto quelle persone che hanno avuto lutti in famiglia o hanno vissuto il Covid personalmente”.

I più colpiti sono innanzitutto i bambini: “Il ritardo nella socializzazione ha costi potenzialmente altissimi, che non vanno sottovalutati. Per quanto riguarda gli adolescenti, poi, il Covid è stato un disastro. Quella è l’età in cui il corpo comincia a cambiare ed è necessario essere in presenza e potersi toccare a vicenda. Non è un caso che siano proprio gli adolescenti la fascia d’età che più di tutti ha fatto fatica a rispettare le restrizioni durante i primi lockdown. Infine, anche gli anziani stanno pagando un prezzo molto alto: molti di loro si sono abituati allo stato di isolamento e ancora adesso fanno fatica a uscire”.











