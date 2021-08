Bollettino Coronavirus Lombardia 17 agosto/ Dati: vaccinato il 65% dei 12-19enni

Il tradizionale appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia si rinnova anche quest’oggi, martedì 17 agosto 2021. Nel pomeriggio odierno, infatti, saranno diramati dalla Regione i dati relativi alla situazione pandemica sul territorio amministrato dal governatore Fontana, con particolare riferimento ai nuovi casi di positività rilevati e alla pressione esercitata sugli ospedali dai malati Covid, dato, quest’ultimo, che nelle ultime ventiquattro ore non ha subìto oscillazioni degne di questo nome.

Infatti, è diminuito il numero dei ricoverati in terapia intensiva, dove si trovano 40 degenti (-2), ma si è anche registrato un ingresso giornaliero, con 3 pazienti in più negli altri reparti Covid (311). Il tasso di positività si è attestato al 2,3%, con 138 nuovi positivi, a fronte di 5.960 tamponi eseguiti, fra molecolari e antigenici. L’ammontare dei contagi dall’inizio della pandemia è arrivato a 862.040, mentre gli attualmente positivi sono 13.026, di cui 12.675 in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i morti, si sono riscontrati tre decessi (33.860 vittime dall’inizio dell’epidemia).

CORONAVIRUS LOMBARDIA: IL PUNTO SULLE VACCINAZIONI NELLA FASCIA D’ETÀ 12-19 ANNI

Mentre attendiamo di conoscere le statistiche che compongono il bollettino Coronavirus Lombardia odierno, segnaliamo che l’assessorato regionale al Welfare ha evidenziato in una nota stampa che le adesioni alla campagna vaccinale per quanto concerne la fascia d’età 12-19 anni sono giunte al 65%: “Sono poco meno di 495mila – si legge nel testo – gli adolescenti lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale anti-Covid. Di essi, 379.699 (circa il 50%) hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, mentre sono 234.208 i giovani (30%) che hanno già completato il ciclo vaccinale”.

Regione Lombardia, in accordo con la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, ha deciso di proseguire la campagna, anche con i giovani, mediante l’adesione con prenotazione sul portale dedicato, a cui segue la somministrazione entro 48 ore presso il centro prescelto. “Si tratta di una scelta organizzativa – ha concluso l’assessorato – che permette di controllare meticolosamente l’agenda, evitando possibili assembramenti nei punti vaccinali e inutili perdite di tempo. Vengono in effetti fissati appuntamenti veloci con giorno e ora chiari”. Uno sforzo organizzativo ulteriore per garantire anche ai giovanissimi la possibilità di immunizzarsi.



