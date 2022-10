Bollettino Coronavirus Lombardia 2 ottobre 2022/ Dati: tasso di positività al 19,9%

Il bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 2 ottobre 2022, torna ad aggiornare tutti noi circa la situazione pandemica legata al Covid-19 sul territorio regionale. I nuovi dati, elaborati dal Ministero della Salute, su cui il Pirellone – ricordiamo – fa completo affidamento per ciò che concerne la comunicazione delle statistiche epidemiologiche in occasione dei fine settimana, saranno comunicati nel pomeriggio odierno, ma intanto è possibile riavvolgere di 24 ore il nastro temporale e scoprire cosa è stato ravvisato ieri.

Sono stati 5.991 i nuovi casi rilevati, a fronte di 30.107 tamponi processati, per un tasso di positività che ha nel frattempo raggiunto quota 19,90%. Una soglia da monitorare con estrema attenzione, visto l’arrivo della stagione autunnale e la possibile nuova ondata di casi positivi, non soltanto in Lombardia, ma anche nel resto d’Italia. Tornando però a un quadro meramente regionale, sono stati invece 10 i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 42.556 decessi dall’inizio della pandemia sul territorio lombardo. A livello di ospedali crescono i ricoverati, tanto nelle terapie intensive (10, +1) quanto nei reparti ordinari (598, +17).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FABRIZIO PREGLIASCO: “ARRIVEREMO A 90MILA CASI AL GIORNO”

In attesa del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, riprendiamo le dichiarazioni di Fabrizio Pregliasco, professore associato del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Irccs, Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, rilasciate a Fanpage.it: “La risalita dei contagi Covid a cui stiamo assistendo era attesa. Ci sono le nuove varianti, le temperature si sono abbassate e sono state riaperte le scuole. Ci sarà una crescita a 50 giorni, con valori che arriveranno a 90mila casi al giorno entro novembre. È auspicabile che si tratti di un’onda e non di una ondata, dovuta alle nuove varianti, alle condizioni meteo e alla riapertura delle scuole. Dunque, la curva crescerà ancora nell’arco dei prossimi due mesi”.

E lo stop alla mascherina sui mezzi pubblici? “Meno male che negli ospedali e nelle Rsa l’obbligo è stato prorogato, ma in fin dei conti ce lo siamo guadagnato questo provvedimento – ha concluso Pregliasco –. Gestiamolo sapendo però che potrebbe esserci l’esigenza di avere delle ulteriori stringenze in futuro, se ce ne dovesse essere bisogno. È una nuova normalità, ma cerchiamo di mantenere l’uso delle mascherine in situazioni di rischio particolari”.











