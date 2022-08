Bollettino Coronavirus Lombardia 21 agosto/ Dati: 42.060 morti Covid da febbraio 2020

Nonostante la giornata festiva (domenica 21 agosto 2022), il bollettino Coronavirus Lombardia torna a manifestarsi puntualmente per mezzo dei dati raccolti dal Ministero della Salute, a cui, lo ricordiamo, nei fine settimana fa affidamento totale il Pirellone, mentre dal lunedì al venerdì le statistiche vengono distribuite direttamente dalla Regione. Nel pomeriggio di oggi sarà pertanto possibile conteggiare i nuovi casi e quantificare la pressione esercitata dai malati Covid sugli ospedali del territorio. Prima di scoprire i numeri del giorno, riavvolgiamo idealmente il nastro temporale di 24 ore, scoprendo così che sabato sono stati 2.799 i nuovi contagi Covid-19 registrati in Lombardia, a fronte di 21.665 tamponi processati tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività pari al 12,92%.

A livello di decessi, purtroppo ne sono stati riscontrati 24, per un totale di 42.060 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, datato febbraio 2020. Scesi di 46 unità i ricoveri nei reparti nosocomiali, mentre le degenze in terapia intensiva non hanno subito particolari variazioni (21). Le cinque province più colpite sono state quelle di Milano (696), Brescia (424), Bergamo (284), Monza e Brianza (219) e Varese (197).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA OGGI, REZZA: “ANCORA PRUDENZA”

In attesa di conoscere i dati del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, riportiamo le parole del direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, pronunciate a margine del monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid-19 in Italia: “Anche questa settimana continua a diminuire il numero di nuovi casi di Covid nel nostro Paese e c’è una tendenza alla diminuzione della congestione delle strutture sanitarie, ma il virus continua a circolare nonostante il periodo estivo”.

L’incidenza “è più bassa rispetto a quella di alcune settimane fa; è bene però fare il solito richiamo alla prudenza soprattutto in presenza di grandi aggregazioni, e al senso di responsabilità individuale. Il tasso di incidenza si è fissato intorno a 260 casi per 100mila abitanti. Anche l’Rt è in diminuzione e siamo ormai a 0,77, quindi ben al di sotto della soglia epidemica dell’unità. Negli ospedali italiani, il tasso di occupazione in area medica e terapia intensiva è rispettivamente all’11 e al 2,7%, al di sotto di qualsiasi soglia critica”.

