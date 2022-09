Bollettino coronavirus Lombardia 28 settembre/ Positività oltre il 20%, 20 decessi

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Puntuale come d’abitudine, attorno alle 17 dovrebbe arrivare l’aggiornamento odierno al bollettino coronavirus della Regione Lombardia, con i dati ufficiali emanati dal Ministero della Salute. Nell’ultima giornata, esattamente come evidenziato dal bollettino nazionale, è cresciuto vertiginosamente il tasso di positività. Attenderemo i dati di oggi per verificare se questa sia la tendenza acquisita dal covid nel nostro paese, mentre nel frattempo potrebbe essere utile recuperare il bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri, martedì 27 settembre.

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono stati 8.978, individuati grazie all’analisi dei 43.945 tamponi effettuati in giornata. Dati che si traducono in un tasso di positività che è schizzato a quota 20,4%, con un aumento pari ad oltre 5 punti percentuali rispetto alle giornate di domenica e lunedì nelle quali era stabile al 15,3%. Potrebbe essere ancora dovuto al recupero dei dati del fine settimana, periodo in cui si assiste normalmente ad una diminuzione dei contagi registrati del bollettino coronavirus della Regione Lombardia. Tuttavia, l’ipotesi più probabile dovrebbe essere legata ad un aumento generale dei contagi dovuto al ritorno della stagione fredda.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I DATI DELLE PROVINCE

Insomma, il bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri sembra aver registrato un repentino aumento dei nuovi contagi che hanno portato il tasso di positività al 20,4% dopo giorni di stabilità. Purtroppo, ieri si sono registrati anche 20 nuovi decessi, che hanno portato il totale a quota 42.526, mentre lunedì erano stati 9. Sempre piuttosto positiva la situazione all’interno dei nosocomi lombardi, anche se in questo contesto si registra un leggero aumento dei ricoveri.

In particolare, nel bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri non si sono registrati nuovi ingressi in terapia intensiva, con un totale che rimane stabile a quota 7 ricoverati, mentre negli altri reparti si sono registrati 41 ingressi (che portano il totale a 498 pazienti attualmente ricoverati). Guardando, infine, alla situazione all’interno delle singole province, continua ad essere Milano in testa, con 2.465 casi (dei quali 903 in città). Seguono: Brescia (1.224), Bergamo (973), Varese (860), Monza e Brianza (739), Como (688), Mantova (418), Pavia (393), Lecco (384), Cremona (250), Sondrio (226) e Lodi (174).

