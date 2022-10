Bollettino Coronavirus Lombardia 5 ottobre/ Sale a 22.7% il tasso di positività

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I DATI DI IERI

Attendiamo il pomeriggio di oggi per capire quali siano i dati del bollettino coronavirus Lombardia di oggi. In attesa dei nuovi dati, vediamo i numeri del bollettino coronavirus Lombardia di ieri, 4 ottobre 2022. Nelle 24 ore precedenti all’ultimo report, sono stati registrati 10 nuovi decessi: totale di 42.590 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Lombardia. Per quanto riguarda i positivi, sono stati 12.249 i nuovi contagiati su quasi 54 mila tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. La percentuale di casi positivi sui test processati è salita al 22,7%. In rialzo anche i ricoverati negli ospedali lombardi: +4 pazienti in terapia intensiva (15) e +96 pazienti negli altri reparti (731).

Vediamo adesso la divisione per province nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri. I nuovi casi sono stati registrati a Milano 3.214 di cui 1.168 a Milano città; Bergamo: 1.176; Brescia: 1.583; Como: 1.060; Cremona: 433; Lecco: 535; Lodi: 252; Mantova: 447; Monza e Brianza: 1.071; Pavia: 640; Sondrio: 305; Varese: 1.156.

ZUCCOTTI: “PRESTO VACCINI IN PASTIGLIE”

Gian Vincenzo Zuccotti, presidente della facoltà di Medicina all’università di Milano e primario di Pediatria all’ospedale dei bambini della Madonnina, ha parlato sulle pagine di Libero di vaccini e quarte dosi. Per l’esperto, per avere “una campagna vaccinale efficace” è importante “concentrare gli sforzi” sugli anticorpi. Il medico ha parlato di “titolazione anticorpale”, ovvero “uno studio che ci dica che chi ha un certo numero di anticorpi non si infetta o al massimo si busca una forma di virus” asintomatico o paucisintomatico.

Il professor Zuccotti ha parlato della necessità di “trovare vaccini alternativi”, utili ad incentivare le vaccinazioni in determinati Paesi come Alberia, Romania e simili. Sui vaccini alternativi, “l’ideale sarebbe la somministrazione orale”, che abbasserebbe i costi di produzione e di somministrazione. “Ti metti in bocca una pastiglia e vai a casa”, ha spiegato. “Al momento stiamo lavorando con i topi e per fine anno speriamo di avere buoni risultati”.











